Servizi AGESP modificati per Natale e Capodanno

Con l’arrivo delle festività natalizie e di inizio anno, il Gruppo AGESP comunica modifiche ai servizi di raccolta rifiuti, apertura degli sportelli e funzionamento di strutture come farmacie, cimiteri e centri multiraccolta nei Comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore.

Raccolta rifiuti a Busto Arsizio: calendario modificato

La raccolta differenziata subirà variazioni nei giorni festivi secondo il seguente schema: Giovedì 25 dicembre (Natale): recupero previsto per domenica 28 dicembre; Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano): servizio regolare; Giovedì 1° gennaio 2026 (Capodanno): raccolta anticipata a domenica 28 dicembre; Lunedì 6 gennaio (Epifania): servizio regolare.

Nei Comuni di Fagnano Olona e Venegono Superiore, la mancata raccolta nei giorni festivi verrà recuperata nel primo giorno lavorativo successivo.

Centri multiraccolta e sportelli: aperture ridotte o sospese

A Busto Arsizio, il Centro Multiraccolta di via Tosi e il Centro del Riuso saranno chiusi il 25-26 dicembre, 1° e 6 gennaio, e aperti con orario ridotto fino alle 12.00 il 24 e 31 dicembre.

A Fagnano Olona, il centro di via Nobile sarà chiuso nelle stesse date.

A Venegono Superiore, il centro di via Ferrarin sarà chiuso nei festivi sopra indicati e aperto fino alle 12.30 il 24 e 31 dicembre.

Altri servizi: farmacie, cimiteri, uffici

Le farmacie AGESP saranno tutte chiuse il 25-26 dicembre, 1° e 6 gennaio. Orario continuato fino alle 17.00 il 24 dicembre per tutte, e il 31 dicembre solo per le Farmacie 1 e 3.

Le farmacie 2, 3 e 4 osserveranno ulteriori chiusure il 2 e/o 5 gennaio.

I cimiteri cittadini resteranno aperti tutti i giorni, compresi i festivi, con apertura straordinaria anche il 24 e 31 dicembre.

Il Tempio crematorio sarà chiuso nei giorni 25-26 dicembre e 1°-6 gennaio.

Gli uffici AGESP (Settore Parcheggi, Molini Marzoli, Sportello TARIP) saranno chiusi durante le festività e aperti mezza giornata il 24 e 31 dicembre.

Contatti per informazioni

Per qualsiasi dubbio o richiesta: Servizio Clienti Igiene Ambientale: 800 439 040; Fagnano Olona: 800 178 973

(Attivi nei giorni feriali; il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.30).