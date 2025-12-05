Varese News

Shopping natalizio? A Saronno si va in centro in autobus, gratis

Dal 6 dicembre al 3 gennaio il servizio urbano STIE sarà gratuito ogni sabato, su tutte le linee attive in città

Saronno - Autobus Stie

Il Comune di Saronno rinnova un’iniziativa utile e concreta in occasione delle festività natalizie: gli autobus urbani saranno gratuiti per tutti i sabati di dicembre 2025 e per il primo sabato di gennaio 2026.

L’iniziativa riguarda le date del 6, 13, 20, 27 dicembre 2025 e 3 gennaio 2026, e si pone l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile, facilitare gli spostamenti per lo shopping natalizio e ridurre il traffico cittadino.

Il servizio urbano, gestito da STIE S.p.A. per conto dell’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese, è composto da cinque linee che coprono diversi quartieri e aree strategiche della città e nei giorni indicati saranno utilizzabili gratuitamente:

Linea 1: Scuole – Prealpi
Linea 2: Ospedale – Cassina Ferrara
Linea 3: Piave – Colombara
Linea 4: Matteotti – Cimitero
Linea 5: Focris – Valtellina

Non sarà necessario acquistare alcun biglietto per usufruire del servizio. Il Comune, che contribuisce al finanziamento del trasporto urbano, invita tutti i cittadini a lasciare l’auto a casa e utilizzare il bus per i propri spostamenti in città.

L’iniziativa si inserisce in un’ottica di promozione della sostenibilità e dell’accessibilità urbana, offrendo una valida alternativa all’uso del mezzo privato in un periodo in cui il traffico aumenta e i parcheggi scarseggiano.

di
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
