Sicurezza sui laghi, il Prefetto riceve l’Ammiraglio Antonio Ranieri

Il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha ricevuto ieri, 9 dicembre, a Villa Recalcati, l’Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova. Con lui erano presenti il Capitano di Fregata Antonello Ragadale, Comandante del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera con sede a Milano, e il Capo di Gabinetto della Prefettura, Giorgio Cotroneo.

Durante l’incontro, l’Ammiraglio ha illustrato l’attività del Corpo delle Capitanerie di Porto sui grandi laghi dell’Italia settentrionale, culminata lo scorso 18 luglio con l’inaugurazione del Reparto Operativo Laghi. Un reparto che oggi garantisce un sistema unificato di risposta alle emergenze e tutela della navigazione su Garda, Maggiore e Como.

Sono state inoltre presentate le novità tecnologiche già sperimentate sul Lago Maggiore, tra cui l’installazione dell’AIS (Automatic Identification System) sulle unità lacustri, in particolare quelle adibite al trasporto passeggeri, per aumentare la sicurezza della navigazione e la rapidità dei soccorsi.

Il Prefetto Pasquariello ha ringraziato l’Ammiraglio Ranieri, il Comandante Ragadale e l’intero Corpo delle Capitanerie per la preziosa attività di vigilanza e soccorso nelle acque interne. Ha ricordato anche l’impegno della Prefettura nella prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza balneare, attraverso circolari, raccomandazioni ai comuni e incontri con le autorità dei laghi di Como e Varese, in collaborazione con Vigili del Fuoco e l’Autorità di Bacino dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla.

Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio Ranieri ha donato al Prefetto una targa commemorativa per il 160° anniversario del Corpo, insieme al Calendario 2026 con le fotografie del fotoreporter internazionale Massimo Sestini.