Solidarietà a Natale: Farsi Prossimo dona buoni alle Caritas varesine
L’iniziativa rientra nelle attività di sostegno promosse con le Caritas parrocchiali e ispirate dalle linee guida di Caritas Ambrosiana e Fondazione Caritas Ambrosiana
Un Natale all’insegna della solidarietà e della prossimità. L’associazione Farsi Prossimo di Varese ha donato 10.000 euro in buoni spesa alle Caritas parrocchiali del Decanato di Varese, attraverso la distribuzione di tessere prepagate per la spesa.
Il gesto, simbolico e concreto insieme, rafforza il sostegno a famiglie e persone in difficoltà economica, già seguite dai Centri di Ascolto attivi nelle 34 parrocchie del territorio varesino.
Una rete solidale che lavora tutto l’anno
Farsi Prossimo è l’associazione che opera a fianco della Casa della Carità, punto di riferimento in città per l’accoglienza e il sostegno alle fragilità sociali.
Grazie a una rete strutturata con le Caritas parrocchiali, l’associazione è attiva tutto l’anno per rispondere alle esigenze di chi affronta povertà, precarietà lavorativa, emergenze abitative o solitudine.
I buoni distribuiti in questi giorni sono destinati a chi è già stato preso in carico dai Centri di Ascolto, in un percorso che non si limita all’aiuto immediato, ma punta anche a costruire forme di accompagnamento più durature.
Monsignor Gioia: «Un segno forte, nato dalla comunità»
«Questo dono vuole essere un segno forte di un Natale vissuto nella condivisione, che rimette al centro i valori autentici della festa: la vicinanza, la cura dell’altro, la responsabilità verso chi è più fragile» – dichiara Mons. Gabriele Gioia, presidente di Farsi Prossimo e prevosto di Varese.
Un’azione che, spiega, «nasce dal lavoro quotidiano della nostra comunità e si realizza grazie alla collaborazione con le Caritas parrocchiali e con chi, come don Matteo Rivolta, si spende ogni giorno per la Caritas in città, intercettando i bisogni reali e costruendo risposte concrete».
