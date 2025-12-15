Sos Malnate esulta: “Confermata la postazione di emergenza-urgenza per i prossimi 4 anni”

SOS Malnate ha annunciato un risultato di grande importanza per la comunità: si è aggiudicata la postazione di Emergenza-Urgenza con AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) per il prossimo quadriennio.

Questo riconoscimento non è casuale, ma è la diretta conseguenza di una proposta qualitativa che è stata valutata tra le migliori a livello provinciale e regionale. SOS Malnate si è posizionata ai vertici grazie alla solidità del suo progetto, alla competenza, all’organizzazione e all’efficace capacità di risposta sul territorio.

«Questo risultato conferma la qualità del lavoro che ogni giorno volontari e dipendenti svolgono con dedizione e professionalità», ha commentato il Presidente Massimo Pedrazzini. Ha inoltre sottolineato l’importanza del servizio: «Non dobbiamo mai dare per scontato quello che abbiamo: dal 1983 SOS Malnate garantisce alla comunità un servizio fondamentale, costruito sull’impegno quotidiano delle persone che scelgono di esserci».

L’aggiudicazione di questo appalto porterà benefici concreti nei prossimi mesi. Sono previsti l’arrivo di due nuove ambulanze 4×4, più moderne, sicure e performanti, oltre all’inserimento di nuovo personale. Questi investimenti permetteranno di potenziare l’operatività e migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Il Presidente Pedrazzini ha ribadito l’impegno dell’associazione: «Investire sui mezzi e sulle persone significa investire sulla sicurezza dei cittadini. È un impegno che portiamo avanti da oltre 40 anni e che continueremo a onorare con responsabilità».

Questo traguardo è un passo avanti per tutta la comunità di Malnate, reso possibile anche grazie al sostegno e alla fiducia di chi ogni giorno vive e crede nel valore del volontariato.