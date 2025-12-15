Sos Malnate esulta: “Confermata la postazione di emergenza-urgenza per i prossimi 4 anni”
«Questo risultato conferma la qualità del lavoro che ogni giorno volontari e dipendenti svolgono con dedizione e professionalità», ha commentato il Presidente Massimo Pedrazzini
SOS Malnate ha annunciato un risultato di grande importanza per la comunità: si è aggiudicata la postazione di Emergenza-Urgenza con AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) per il prossimo quadriennio.
Questo riconoscimento non è casuale, ma è la diretta conseguenza di una proposta qualitativa che è stata valutata tra le migliori a livello provinciale e regionale. SOS Malnate si è posizionata ai vertici grazie alla solidità del suo progetto, alla competenza, all’organizzazione e all’efficace capacità di risposta sul territorio.
«Questo risultato conferma la qualità del lavoro che ogni giorno volontari e dipendenti svolgono con dedizione e professionalità», ha commentato il Presidente Massimo Pedrazzini. Ha inoltre sottolineato l’importanza del servizio: «Non dobbiamo mai dare per scontato quello che abbiamo: dal 1983 SOS Malnate garantisce alla comunità un servizio fondamentale, costruito sull’impegno quotidiano delle persone che scelgono di esserci».
L’aggiudicazione di questo appalto porterà benefici concreti nei prossimi mesi. Sono previsti l’arrivo di due nuove ambulanze 4×4, più moderne, sicure e performanti, oltre all’inserimento di nuovo personale. Questi investimenti permetteranno di potenziare l’operatività e migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai cittadini.
Il Presidente Pedrazzini ha ribadito l’impegno dell’associazione: «Investire sui mezzi e sulle persone significa investire sulla sicurezza dei cittadini. È un impegno che portiamo avanti da oltre 40 anni e che continueremo a onorare con responsabilità».
Questo traguardo è un passo avanti per tutta la comunità di Malnate, reso possibile anche grazie al sostegno e alla fiducia di chi ogni giorno vive e crede nel valore del volontariato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.