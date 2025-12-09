Talenti e competitività, Varese fa il punto della situazione

Si intitola “Oltre i confini, attrarre i talenti, rendere competitivo il territorio” ed è un convegno che il 10 dicembre (con inizio alle ore 16) riunirà imprese, istituzioni e operatori del lavoro nella Sala Convegni di Villa Recalcati. L’obiettivo: capire come rendere Varese un territorio capace di attrarre competenze e cogliere le opportunità offerte dalla mobilità professionale europea.

Il pomeriggio si aprirà alle 16 con i saluti di Francesco Maresca, responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, prima di entrare nel vivo con l’analisi del mercato occupazionale locale affidata a Brizio Castrignanò, referente dell’Osservatorio provinciale. Un quadro necessario per leggere tendenze e scenari che stanno ridisegnando le esigenze delle aziende.

Alle 16 e 40 sarà presentato il bando “Vieni a vivere a Varese”, illustrato da Giacomo Mazzarino della Camera di Commercio. È un’iniziativa pensata per favorire l’arrivo di nuovi residenti e sostenere la vitalità del territorio.

Dalle 17 i riflettori si sposteranno sui servizi Eures, ovvero European Employment Services, la rete europea dei servizi per l’impiego che facilita la mobilità lavorativa nell’Unione Europea prima con Marta Tosi, assistente del Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, poi con Fabrizio Rossetto, che approfondirà il programma europeo Targeted Mobility Scheme (TMS), dedicato alla mobilità professionale e alle opportunità transfrontaliere per lavoratori e imprese briz.

I lavori, che saranno coordinati dal vicedirettore di VareseNews Michele Mancino, si chiuderanno alle 18.