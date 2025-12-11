Tentativo di truffa a Casorate, la badante ferma i finti carabinieri
L'episodio nella giornata del 10 dicembre: determinante la prontezza di riflessi della signora che assiste un'anziana del paese
«Pronto, qui carabinieri». Ma la badante dell’anziana signora non ci casca ed evita la truffa. È accaduto nella giornata di ieri, 10 dicembre, a Casorate Sempione.
A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Dimitri Cassani, che nell’occasione ha invitato tutti a prestare attenzione ed eventualmente chiamare le forze dell’ordine (la foto di apertura, generica, è generata con intelligenza artificiale).
Mi hanno appena informato di un tentativo di truffa telefonica ad una persona anziana in cui si sono finti carabinieri. Per fortuna in casa c’era la signora che lo assiste ed è riuscita a prendere il telefono, ovviamente i truffatori hanno immediatamente riagganciato».
«So che può sembrare banale, ma se avete delle persone anziane in casa o che conoscete, ribadite loro di fare attenzione, questo è il periodo dove questi farabutti si scatenano, rendiamogli la vita un po’ più difficile».
