Varese News

Gallarate/Malpensa

Tentativo di truffa a Casorate, la badante ferma i finti carabinieri

L'episodio nella giornata del 10 dicembre: determinante la prontezza di riflessi della signora che assiste un'anziana del paese

anziana anziano truffa telefono - GENERATA AI

«Pronto, qui carabinieri». Ma la badante dell’anziana signora non ci casca ed evita la truffa. È accaduto nella giornata di ieri, 10 dicembre, a Casorate Sempione.

A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Dimitri Cassani, che nell’occasione ha invitato tutti a prestare attenzione ed eventualmente chiamare le forze dell’ordine (la foto di apertura, generica, è generata con intelligenza artificiale).

Mi hanno appena informato di un tentativo di truffa telefonica ad una persona anziana in cui si sono finti carabinieri. Per fortuna in casa c’era la signora che lo assiste ed è riuscita a prendere il telefono, ovviamente i truffatori hanno immediatamente riagganciato».

«So che può sembrare banale, ma se avete delle persone anziane in casa o che conoscete, ribadite loro di fare attenzione, questo è il periodo dove questi farabutti si scatenano, rendiamogli la vita un po’ più difficile».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.