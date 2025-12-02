Varese News

Tragedia in Nuova Zelanda: donna di Cunardo muore dopo una caduta da cavallo

Stefania Martinoli aveva 46 anni ed è deceduta dopo essere rimasta in coma diversi giorni. Lo sconforto del sindaco Mandelli e di tutta la comunità

stefania martinoli cunardo

Una caduta da cavallo è risultata fatale per Stefania Martinoli, 46enne di Cunardo deceduta in Nuova Zelanda dove si trovava da qualche tempo. La donna, di professione veterinaria, è stata vittima di un incidente sportivo una dozzina di giorni fa: da allora è rimasta ricoverata in condizioni disperate e purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia ha portato lo sconforto a Cunardo, località di cui è originaria la famiglia che è molto conosciuta. «Una notizia davvero tremenda, che ha colpito tutti e che anche io fatico a commentare» spiega la sindaca Pinuccia Mandelli. Il Comune ha avviato le pratiche burocratiche che sono previste in questi casi ma per il momento non è possibile ipotizzare la data del funerale. La madre e la sorella, nel frattempo, sono volate in Nuova Zelanda dopo aver appreso dell’incidente.

Stefania era appassionata di cavalli e di sport, era rimasta a Cunardo fino al termine delle scuole superiori per poi laurearsi in veterinaria e andare all’estero. Ha lavorato a lungo in Svizzera e per questo è ancora iscritta nei registri come residente nella Confederazione.

In paese tra i primi a ricordarla ci sono i soci dello Sci Club che hanno pubblicato sui social un messaggio di saluto corredato da una fotografia di Stefania impegnata in una gara di sci nordico. «Un pensiero e un ricordo per la cara Stefania, la nostra indimenticabile principessa sugli sci. Un abbraccio di vicinanza a tutta la sua famiglia». Parole condivise da tutta la comunità locale.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
