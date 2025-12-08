Tutela dei boschi, nuovi incontri a Casorate “Fronte comune per salvare la Brughiera”
“Il bosco, in chiaro scuro”, promosso dal comitato SalviAMO la Brughiera di Casorate Sempione, primo appuntamento in programma giovedì 11 dicembre alle ore 20.45 presso il centro anziani “La Riviscera” di via De Amicis
Si intitola “La nostra Brughiera – I nostri boschi” il primo appuntamento del ciclo “Il bosco, in chiaro scuro”, promosso dal comitato SalviAMO la Brughiera di Casorate Sempione, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 20.45 presso il centro anziani “La Riviscera” di via De Amicis.
L’incontro ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sullo stato di salute dei boschi locali e sul progressivo impoverimento del patrimonio ambientale, in un contesto segnato da urbanizzazione, cantieri infrastrutturali e impatti ambientali crescenti, come quello del raccordo ferroviario Malpensa T2 – linea RFI Gallarate-Domodossola.
Un ciclo di incontri per salvare la Brughiera
L’iniziativa, patrocinata dalla delegazione FAI del Seprio e con l’adesione di numerose realtà ambientaliste del territorio – tra cui WWF Insubria, Legambiente Gallarate, Acli Terra Varese, Amici della Terra di Varese, Circoli Laudato Si di Busto Arsizio-Gallarate e San Francesco – punta a coinvolgere cittadini, proprietari delle aree boscate, associazioni e amministrazioni locali nella costruzione di una cultura condivisa di tutela ambientale.
Interventi di esperti e cittadini
Durante la serata interverranno rappresentanti del Parco del Ticino, del Consorzio Forestale del Parco e di AsFo delle Sorgenti, associazione che riunisce i proprietari fondiari delle aree boscate del Parco Campo dei Fiori. Sarà dato spazio anche ai contributi di cittadini, associazioni locali e proprietari di aree toccate dai lavori ferroviari.
Il ciclo prevede altri due incontri di approfondimento nei primi mesi del 2026, per continuare a discutere e proporre soluzioni concrete a difesa del patrimonio boschivo locale.
