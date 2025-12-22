Udienza davanti al GIP di Busto Arsizio dopo l’arresto di venerdì per violenza sessuale a Ferno

L’uomo di 37 anni arrestato dopo la richiesta di aiuto dell’amante a Ferno venerdì mattina ha parlato di fronte al giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Giuseppe Cassarà, il trentasettenne ha chiarito la sua posizione ribadendo che la persona parte offesa è una donna con la quale egli ha da tempo una relazione sentimentale.

L’uomo è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori e rapina. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato sul provvedimento cautelare da prendere, mentre il legale ha chiesto gli arresti domiciliari.

Il fatto ha attirato l’attenzione delle cronache nazionali per via di come si sono svolti gli eventi: la donna, cinquant’anni, era succube di quella relazione malata cominciata qualche mese fa intrisa di violenza e soprusi dalla quale non riusciva a liberarsi. Fino all’ultimo episodio quando l’imputato l’altra sera ha chiesto alla donna di rimanere a dormire da lui nonostante fosse sposato e con una figlia. Il giorno seguente infatti, venerdì, proprio di fronte a un asilo di Ferno dove i due avevano accompagnato la bimba, la donna ha cercato aiuto attirando l’attenzione di alcune persone presenti facendo il segno di pericolo, cioè posizionando il pollice nel palmo della mano, coperto dalle dita.

A quel punto chi ha assistito alla scena ha telefonato al 112, e i carabinieri hanno eseguito l’arresto in “flagranza differita”.