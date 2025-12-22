Udienza davanti al GIP di Busto Arsizio dopo l’arresto di venerdì per violenza sessuale a Ferno
La donna ha cercato aiuto attirando l’attenzione di alcune persone presenti facendo il segno di pericolo, cioè posizionando il pollice nel palmo della mano, coperto dalle dita
L’uomo di 37 anni arrestato dopo la richiesta di aiuto dell’amante a Ferno venerdì mattina ha parlato di fronte al giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Giuseppe Cassarà, il trentasettenne ha chiarito la sua posizione ribadendo che la persona parte offesa è una donna con la quale egli ha da tempo una relazione sentimentale.
L’uomo è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori e rapina. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato sul provvedimento cautelare da prendere, mentre il legale ha chiesto gli arresti domiciliari.
Il fatto ha attirato l’attenzione delle cronache nazionali per via di come si sono svolti gli eventi: la donna, cinquant’anni, era succube di quella relazione malata cominciata qualche mese fa intrisa di violenza e soprusi dalla quale non riusciva a liberarsi. Fino all’ultimo episodio quando l’imputato l’altra sera ha chiesto alla donna di rimanere a dormire da lui nonostante fosse sposato e con una figlia. Il giorno seguente infatti, venerdì, proprio di fronte a un asilo di Ferno dove i due avevano accompagnato la bimba, la donna ha cercato aiuto attirando l’attenzione di alcune persone presenti facendo il segno di pericolo, cioè posizionando il pollice nel palmo della mano, coperto dalle dita.
A quel punto chi ha assistito alla scena ha telefonato al 112, e i carabinieri hanno eseguito l’arresto in “flagranza differita”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.