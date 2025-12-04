Varese News

Un allarme bomba a Busto, due funerali e un depuratore che consuma meno

Tra le notizie di oggi da Varesenews gli artificieri in via Foscolo davanti al commissariato per una valigia sospetta, l’annuncio dei funerali di Bambi Lazzati a Varese e di Alessio Napolitano a Busto Arsizio, i lavori al depuratore, il giorno dell’orgoglio dei Vigili del Fuoco per Santa Barbara e una sede per l’ecomuseo della Valle Olona.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
