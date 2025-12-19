Un negozio da scoprire ogni giorno fino a Natale, a Vergiate il “Calendario dell’Avvento urbano”

Per tutto il mese di dicembre fino alla vigilia di Natale, Vergiate si trasforma in un grande calendario dell’Avvento urbano. Le vie del paese e delle frazioni, arricchite di decorazioni natalizie, offrono ai visitatori e ai residenti l’opportunità di scoprire ogni giorno una nuova attività locale, proprio come una “casella” del calendario. I visitatori incontreranno sorprese, sconti o omaggi speciali. Un’iniziativa nata per animare il paese durante le feste e favorire il commercio locale.

Per partecipare all’iniziativa, basta visitare alle attività aderenti per scoprire le offerte riservate e ricevere un ticket. Ogni giorno le attività che prendono parte all’iniziativa proporranno una promozione esclusiva, che può variare da uno sconto su determinati prodotti a un omaggio speciale.

Il “Calendario dell’Avvento urbano” è un’idea del Gruppo Commercianti e Artigiani di Vergiate per valorizzare il commercio locale e creare un momento di aggregazione. Per scoprire tutti i dettagli, è possibile seguire l’associazione sui suoi canali social o consultare le locandine affisse in tutto il paese.

Le attività del Calendario dell’avvento urbano