Un negozio da scoprire ogni giorno fino a Natale, a Vergiate il “Calendario dell’Avvento urbano”
Ritorna l'iniziativa del gruppo commercianti e artigiani per invitare le persone a visitare i negozi del paese durante le feste di Natale
Per tutto il mese di dicembre fino alla vigilia di Natale, Vergiate si trasforma in un grande calendario dell’Avvento urbano. Le vie del paese e delle frazioni, arricchite di decorazioni natalizie, offrono ai visitatori e ai residenti l’opportunità di scoprire ogni giorno una nuova attività locale, proprio come una “casella” del calendario. I visitatori incontreranno sorprese, sconti o omaggi speciali. Un’iniziativa nata per animare il paese durante le feste e favorire il commercio locale.
Per partecipare all’iniziativa, basta visitare alle attività aderenti per scoprire le offerte riservate e ricevere un ticket. Ogni giorno le attività che prendono parte all’iniziativa proporranno una promozione esclusiva, che può variare da uno sconto su determinati prodotti a un omaggio speciale.
Il “Calendario dell’Avvento urbano” è un’idea del Gruppo Commercianti e Artigiani di Vergiate per valorizzare il commercio locale e creare un momento di aggregazione. Per scoprire tutti i dettagli, è possibile seguire l’associazione sui suoi canali social o consultare le locandine affisse in tutto il paese.
