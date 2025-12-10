Una Natività del Rinascimento ad Albizzate: in mostra l’opera della Bottega di Filippo Lippi

L’iniziativa è promossa dal Comune di Albizzate e da Volarte Italia, associazione presieduta da Adelio Airaghi e impegnata anche nella valorizzazione del patrimonio artistico

Albizzate si prepara ad accogliere un appuntamento artistico di grande rilievo: domenica 14 dicembre, dalle 8.00 alle 19.00, nella Chiesa di Sant’Alessandro sarà esposto il dipinto “Natività”, attribuito alla Bottega di Filippo Lippi e risalente al XV secolo. Una giornata unica, che rientra nel progetto culturale Albizza(r)te e che permetterà ai visitatori di avvicinarsi a un frammento prezioso della tradizione pittorica rinascimentale.

Federico Maggio, Assessore alla Cultura: «Momenti come questo rappresentano un’occasione straordinaria per avvicinare la comunità alla storia dell’arte e alla bellezza che ci arriva dai secoli. Il nostro impegno, insieme a Volarte Italia, è quello di rendere la cultura un bene condiviso. Albizzate si conferma come luogo dove la cultura trova spazio, attenzione e cura».

La mostra è anche un invito alla riscoperta di Filippo Lippi, uno dei protagonisti del Rinascimento fiorentino (1406–1469). Formatosi nel convento del Carmine a Firenze, venne profondamente influenzato da Masaccio, da cui mutuò l’attenzione al volume, alla luce e alla costruzione realistica delle figure. Il suo stile, caratterizzato da volti delicati, atmosfere intimiste e una straordinaria sensibilità narrativa, contribuì in modo decisivo alla pittura del Quattrocento.

Accanto all’attività personale, Lippi guidò una bottega che divenne un centro artistico di primissimo piano. Tra i suoi allievi si formarono grandi maestri come Sandro Botticelli e suo figlio Filippino Lippi. Grazie a questa intensa attività, lo stile del maestro si diffuse ampiamente, influenzando generazioni di artisti. Le opere della bottega, come la “Natività” esposta ad Albizzate, riflettono pienamente questa eredità: figure dolci, gesti misurati, un profondo senso di armonia e spiritualità.

L’esposizione del 14 dicembre sarà un’occasione per vivere da vicino un capolavoro che racconta non solo il tema sacro della Natività, ma anche la raffinata poetica dell’arte rinascimentale. La Chiesa di Sant’Alessandro offrirà un contesto suggestivo e raccolto, ideale per apprezzare l’opera e per concedersi un momento di contemplazione e bellezza.

L’ingresso è libero.