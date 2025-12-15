Una “porta della speranza” per il Day Hospital oncologico dell’Ospedale: il dono della Saronno Point

È stata inaugurata questa mattina all’Ospedale di Saronno la nuova “porta della speranza“, simbolo tangibile dell’impegno della Saronno Point al fianco dei pazienti oncologici. Il gesto, accompagnato dalla donazione di tutti gli arredi interni del Day Hospital, rappresenta un nuovo passo nel progetto di umanizzazione e accoglienza del reparto, reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 41 mila euro.

Un progetto per umanizzare le cure

«Il Day Hospital Oncologico ora è ancora più accogliente, grazie a un’associazione che fa tanto per la città e per i nostri pazienti», ha detto la direttrice generale dell’Asst Valle Olona, Daniela Bianchi». La ristrutturazione del reparto, a partire proprio dalla nuova porta d’ingresso, è frutto di un lungo percorso portato avanti con determinazione da Saronno Point, associazione da anni attiva sul territorio a sostegno dei malati oncologici.

La nuova configurazione degli spazi comprende anche il rinnovo degli ambulatori, degli studi medici e della sala polifunzionale, resi più confortevoli e funzionali per chi affronta quotidianamente il percorso di cura.

Un grazie al volontariato e ai professionisti

Durante la cerimonia non sono mancati i ringraziamenti agli operatori sanitari e ai volontari. «Abbiamo una squadra che dimostra ogni giorno passione e umanità – ha sottolineato Bianchi – e i volontari della Saronno Point sono una risorsa preziosa». Parole condivise anche dalla sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha ricordato quanto sia importante «essere curati in un luogo accogliente e da personale sensibile e capace», sottolineando il valore umano del volontariato: «Fare del bene agli altri è un dono, prima di tutto per chi lo fa».

Verso nuovi progetti: l’accompagnamento alla vita

Nel corso dell’incontro, Marilena Borghetti, presidente di Saronno Point, ha parlato di un traguardo raggiunto: «Questa giornata segna la conclusione di un percorso iniziato anni fa. Ora siamo pronti per nuovi obiettivi». Tra questi, il progetto “Accompagnamento alla vita”, annunciato dal vicepresidente Mario Busnelli, che offrirà un supporto psicologico e familiare ai pazienti oncologici, andando oltre l’assistenza pratica già garantita.

Il Calendario 2026: un racconto collettivo

A chiudere la cerimonia è stata la presentazione del nuovo Calendario 2026, a cura della dottoressa Maria Marconi, dirigente psicologa e referente di psiconcologia aziendale. Il progetto ha coinvolto attivamente pazienti e operatori sanitari in un lavoro corale sostenuto dalla Saronno Point.