Varese festeggia l’Epifania: dal Sacro Monte alla Schiranna un giorno ricco di eventi

La città di Varese si prepara a salutare le festività con un ricco calendario di eventi previsto per martedì 6 gennaio. Le celebrazioni toccheranno i punti più iconici del territorio, dal borgo del Sacro Monte fino alle rive del lago, offrendo occasioni di svago che spaziano dalla cultura allo sport, passando per la solidarietà.

Il Sacro Monte sarà il fulcro di diverse iniziative. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18.00, il Santuario di Santa Maria del Monte ospiterà il tradizionale Concerto dell’Epifania. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Parrocchia, vedrà esibirsi il Coro di Santa Maria del Monte diretto dal maestro Gabriele Conti, accompagnato dall’orchestra da camera del Sacro Monte sotto la direzione di Riccardo Bianchi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sempre nel borgo montano, la giornata offrirà percorsi alla scoperta della storia locale. Alle ore 14.00 è prevista una visita guidata speciale che, partendo dalla stazione a valle della funicolare, porterà i visitatori alla scoperta del borgo com’era all’inizio del Novecento, includendo una tappa alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, l’eclettica residenza dell’autore della porta del Duomo di Milano. Per chi cerca un momento più ludico, la sede degli Amici del Sacro Monte ospiterà dalle 15.00 alle 17.00 il “Gran galà della Befana”, un evento curato dalla Pro Loco di Varese.

Una delle novità più attese della giornata è la “Befana Run”, una corsa podistica solidale che si snoderà lungo la pista ciclabile della Schiranna. Runner travestiti da Befane o Re Magi percorreranno il tragitto fino a Calcinate e ritorno. L’evento, promosso dal Consiglio di Quartiere 3 con la Canottieri Varese, ha uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto a Eos, centro d’ascolto contro la violenza sulle donne. Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso la sede della Canottieri, con partenza alle 9.45. Oltre ai premi per i primi arrivati, verrà assegnato un riconoscimento speciale al costume più originale durante il pranzo conclusivo.

Infine, la cultura resterà protagonista grazie all’apertura straordinaria dei Musei Civici. Sarà un’ultima occasione per ammirare la mostra dedicata a Renato Guttuso presso il Castello di Masnago, dove i visitatori potranno apprezzare anche il nuovo allestimento temporaneo che ospita la celebre opera “Sera d’Autunno” di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Tutti i dettagli e gli eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto sono consultabili sul portale ufficiale del Comune, Varese Informa.