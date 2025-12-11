Venerdì lo sciopero generale della Cgil (e non solo), occhio a treni, aerei e servizi

Il venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero nazionale dichiarato dalla Cgil, che può avere conseguenze in vari settori. Ma attenzione: sono previsti anche altre agitazioni proclamate nel settore aereo da varie sigle.

Lo sciopero in Trenord

Da mezzanotte alle 21 di venerdì 12 dicembre, lo sciopero avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali e suburbani di Trenord, oltre che sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

Sulle linee che circolano su rete Ferrovienord – le linee regionali da Milano Cadorna verso Novara Nord, Varese Nord, Laveno Mombello Lago, Como Lago, Asso, la Brescia-Iseo-Edolo, le suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S12, S13, i collegamenti aeroportuali con Malpensa Aeroporto – sono possibili ulteriori ripercussioni fra le ore 21 e la mezzanotte, per il proseguire dello sciopero che potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura.

Venerdì 12 negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, che trovate qui.

Nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 viaggeranno i convogli con orario di partenza entro l’inizio dello sciopero e arrivo alla destinazione finale entro l’una di notte del 12 dicembre.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito trenord.it.

Trenitalia, Frecciarossa e Italo

Lo sciopero può avere conseguenze anche sul servizio di Trenitalia, compresi i Frecciarossa, e di Italo.

La lista dei treni garantiti di Trenitalia è qui.

La lista dei treni garantiti di Italo è qui.

Trasporto urbano

Per quanto riguarda autobus, tram e metropolitane, le modalità cambiano in base ai singoli territori.

A Milano Atm ha comunicato che i collegamenti potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15. Mentre a Torino la Gtt ha previsto delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano-suburbano e la metropolitana, orari diversi per gli extraurbani.

Autolinee Varesine e Amsc Gallarate non hanno diramato note specifiche.

Stie invece comunica che il personale viaggiante per i servizi extraurbani e urbani di Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Rho potrà scioperare dall’inizio del servizio alle ore 05:30, dalle 8:29 alle 12:30 e dalle 15:29 fino al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero Cgil del 12 dicembre 2025

“La mobilitazione è stata indetta per modificare la manovra di bilancio 2026, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, per rivendicare l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni, per dire no al riarmo e sostenere investimenti in sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per contrastare la precarietà, per una vera riforma fiscale finalmente equa”, si legge nella nota della Cgil.

Le richieste dello sciopero sono: “modificare la manovra di bilancio 2026, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese; rivendicare l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni; difendere il valore del contratto nazionale, con rinnovi economicamente dignitosi anche nei settori privati della conoscenza e no a contratti pirata e dumping contrattuale; dire no al riarmo e sostenere investimenti in sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali; fermare l’innalzamento dell’età pensionabile; una vera riforma fiscale finalmente equa; contrastare la precarietà nei settori della conoscenza; aumentare i fondi per il salario accessorio, per riconoscere e valorizzare professionalità, responsabilità e competenze”.

Lo sciopero nel settore aereo

Al di fuori dello sciopero generale sono previste anche agitazioni nel settore aereo, per specifiche vertenze.

Lo sciopero toccherà il personale Enav, il personale di terra Air France-Klm, lavoratori Ita Airways e delle aziende di handling (servizi di terra negli aeroporti) associate Assohandlers

L’agitazione è dalle 13 alle 17