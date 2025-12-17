Via Astico pericolosa: il Consiglio di Quartiere chiede interventi urgenti al Comune di Varese
Le strisce pedonali ormai sono sbiadite e attraversare è diventato pericoloso. Il Presidente Castelli spiega l'urgenza della situazione
Più sicurezza sulle strade di Avigno. È quanto chiede il Consiglio di Quartiere 2 che si è riunito ieri sera, martedì 16 dicembre, all’amministrazione di Varese. Le segnalazioni riguardano in particolare via Astico e via Saffi nel tratto che scende da Velate.
I consiglieri, all’unanimità, hanno fatto propria la richiesta di numerosi cittadini da inviare agli uffici di Palazzo Estense perchè si intervenga con la massima urgenza in via Astico: « Questa è una delle tre arterie principali del rione – commenta Davide Castelli presidente del consiglio di quartiere 2 – e le auto passano a velocità sostenuta. Su questa via si affacciano la chiesa, l’oratorio, il parco giochi per bambini oltre ad attività commerciali e a numerose abitazioni. È davvero urgente sistemare la segnaletica orizzontale per dare sicurezza ai pedoni. Inoltre, proprio all’inizio di via Astico l’attraversamento pedonale parte da un marciapiedi ma finisce contro un muro penalizzando chi si muove in carrozzina. Occorre mettere in sicurezza gli attraversamenti».
Da tempo, i residenti chiedono attenzione per le strade dove ormai la segnaletica orizzontale è sbiadita: interventi sono stati fatti in via Oriani e nella parte bassa di via Saffi, ma rimangono da completare in altre zone a forte passaggio.
(nella foto sotto la parte di Via Saffi alta)
