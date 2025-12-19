Via libera ai fondi regionali per Caravate: 125mila euro per Piazza Garibaldi
Approvato l'emendamento dei consiglieri di Fratelli d'Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi per sostenere il Comune nel progetto di rinnovo del centro storico con l'impiego di porfido e il miglioramento del decoro
Il centro storico di Caravate si prepara a essere rinnovata. Durante la discussione sul bilancio di previsione, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi hanno presentato e ottenuto l’approvazione di un emendamento per il cofinanziamento della riqualificazione di Piazza Garibaldi e via alla Chiesa.
Il piano di finanziamento e i lavori
L’emendamento autorizza una spesa complessiva di 125.000 euro ripartita nel triennio 2026-2028: nello specifico, 100.000 euro saranno erogati nel 2026 e i restanti 25.000 euro nel 2027. Le risorse verranno impiegate per il rinnovamento della pavimentazione, che sarà realizzata in porfido sia nella piazza principale che nel tratto iniziale della via che conduce alla chiesa parrocchiale. L’obiettivo dell’intervento è migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità del cuore pulsante del paese.
Le dichiarazioni dei consiglieri Dell’Erba e Zocchi
«Abbiamo voluto dare una risposta diretta a un’esigenza chiara espressa dall’amministrazione e dalla comunità di Caravate. Riqualificare Piazza Garibaldi significa riqualificare il cuore del paese, restituendo dignità e qualità a un luogo identitario.
Un centro rinnovato significa una comunità più viva e spazi più accoglienti per cittadini, famiglie e attività commerciali. Con questo stanziamento la Regione conferma ancora una volta il proprio sostegno ai Comuni che vogliono investire sulla qualità urbana e sulla valorizzazione dei propri luoghi simbolo.
Caravate merita attenzione e investimenti, e questo bilancio lo dimostra con i fatti. Continueremo a lavorare affinché ogni territorio possa vedere riconosciute e sostenute le proprie priorità».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.