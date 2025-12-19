Via libera ai fondi regionali per Caravate: 125mila euro per Piazza Garibaldi

Il centro storico di Caravate si prepara a essere rinnovata. Durante la discussione sul bilancio di previsione, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi hanno presentato e ottenuto l’approvazione di un emendamento per il cofinanziamento della riqualificazione di Piazza Garibaldi e via alla Chiesa.

Il piano di finanziamento e i lavori

L’emendamento autorizza una spesa complessiva di 125.000 euro ripartita nel triennio 2026-2028: nello specifico, 100.000 euro saranno erogati nel 2026 e i restanti 25.000 euro nel 2027. Le risorse verranno impiegate per il rinnovamento della pavimentazione, che sarà realizzata in porfido sia nella piazza principale che nel tratto iniziale della via che conduce alla chiesa parrocchiale. L’obiettivo dell’intervento è migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità del cuore pulsante del paese.

Le dichiarazioni dei consiglieri Dell’Erba e Zocchi

«Abbiamo voluto dare una risposta diretta a un’esigenza chiara espressa dall’amministrazione e dalla comunità di Caravate. Riqualificare Piazza Garibaldi significa riqualificare il cuore del paese, restituendo dignità e qualità a un luogo identitario.

Un centro rinnovato significa una comunità più viva e spazi più accoglienti per cittadini, famiglie e attività commerciali. Con questo stanziamento la Regione conferma ancora una volta il proprio sostegno ai Comuni che vogliono investire sulla qualità urbana e sulla valorizzazione dei propri luoghi simbolo.

Caravate merita attenzione e investimenti, e questo bilancio lo dimostra con i fatti. Continueremo a lavorare affinché ogni territorio possa vedere riconosciute e sostenute le proprie priorità».