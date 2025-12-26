Via Selene chiusa al traffico per tutto il 2026

Cambia la viabilità in via Selene: da giovedì 1° gennaio a giovedì 31 dicembre 2026 sarà in vigore una temporanea regolamentazione della circolazione che interesserà l’intera lunghezza della strada. Il provvedimento, disposto dal Comune di Varese con proroga PGN 0016417, è legato alle esigenze tecniche dei lavori stradali in corso.

Nel dettaglio, l’ordinanza comunale prevede l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, salvo specifiche deroghe autorizzate. La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi finalizzati alla riqualificazione e al completamento della nuova viabilità dell’area.

Durante l’intero periodo dei lavori dovranno essere garantiti il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine in servizio di emergenza, oltre alla sicurezza dei pedoni mediante l’adozione di apposita segnaletica provvisoria e di percorsi alternativi. L’area di cantiere sarà costantemente delimitata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori.

L’ordinanza stabilisce inoltre che la direzione lavori e la ditta esecutrice siano responsabili del corretto mantenimento della segnaletica e del ripristino della situazione preesistente al termine degli interventi. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada.