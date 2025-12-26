Via Selene chiusa al traffico per tutto il 2026
Il Comune di Varese dispone il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per lavori di riqualificazione e completamento della nuova viabilità
Cambia la viabilità in via Selene: da giovedì 1° gennaio a giovedì 31 dicembre 2026 sarà in vigore una temporanea regolamentazione della circolazione che interesserà l’intera lunghezza della strada. Il provvedimento, disposto dal Comune di Varese con proroga PGN 0016417, è legato alle esigenze tecniche dei lavori stradali in corso.
Nel dettaglio, l’ordinanza comunale prevede l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, salvo specifiche deroghe autorizzate. La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi finalizzati alla riqualificazione e al completamento della nuova viabilità dell’area.
Durante l’intero periodo dei lavori dovranno essere garantiti il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine in servizio di emergenza, oltre alla sicurezza dei pedoni mediante l’adozione di apposita segnaletica provvisoria e di percorsi alternativi. L’area di cantiere sarà costantemente delimitata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori.
L’ordinanza stabilisce inoltre che la direzione lavori e la ditta esecutrice siano responsabili del corretto mantenimento della segnaletica e del ripristino della situazione preesistente al termine degli interventi. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.