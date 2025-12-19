Weekend natalizio a Gemonio tra il presepio artistico e l’arrivo di Babbo Natale

Il presepio artistico realizzato all’interno dell’antica chiesa di San Pietro (in alto nella foto di Ulisse Piana) è da decenni – un punto fermo del periodo natalizio a Gemonio. Anche quest’anno i volontari (gli “Amici del presepe”) e la Pro Loco hanno portato a termine l’allestimento della natività che resterà visitabile durante tutto l’arco delle festività invernali, tra le strette ma affascinanti navate della chiesetta posta al crocevia tra la statale Varese-Laveno e la provinciale che collega Besozzo alla Valcuvia.

La benedizione e l’inaugurazione sono previste per la sera di venerdì 19 dicembre dalle 21: si comincerà all’esterno con l’ultima delle “preghiere al presepe” organizzate dalla comunità pastorale di Gemonio e Caravate (chi lo desidera può portare la statuina di San Giuseppe per la benedizione) per poi spostarsi all’interno della chiesa per il taglio del nastro vero e proprio.

Il presepio artistico sarà quindi aperto tutti i giorni tra sabato 20 dicembre e martedì 6 gennaio e nel fine settimana del 10-11 gennaio tra le 15 e le 18,30; nei giorni festivi sarà visitabile anche al mattino (10-12) mentre a Natale l’orario sarà dalle 16,30 alle 18,30.

Tra il 21 e il 30 dicembre accanto alla natività sarà possibile visitare anche la mostra sulla vita e le opere di san Pier Giorgio Frassati (QUI l’articolo) allestita grazie alla collaborazione tra la Comunità Pastorale, la Parrocchia e l’Azione Cattolica.

ARRIVA BABBO NATALE

Domenica 21 dicembre invece, in piazza della Vittoria ci sarà l’atteso arrivo di Babbo Natale: l’appuntamento è per le 11,30 circa, al termine della messa in San Rocco (10,30) con l’accompagnamento del Corpo Musicale Gemoniese. Dalle 10 sarà anche possibile acquistare torte e biscotti in vendita a sostegno della Scuola Materna “Corda” con il coordinamento del comitato genitori. Verso mezzogiorno spazio all’aperitivo organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con la Pro Loco (ricavato devoluto alla parrocchia) mentre dalle 12,15 inizierà la distribuzione di polenta e spezzatino da asporto, grazie ai cuochi della Pro Loco.

AUGURI A TUTTI

Nella notte della vigilia quindi, ultimo appuntamento natalizio: la Santa Messa sarà celebrata alle 21,30 e al termine, in piazza Vittoria, è atteso il tradizionale scambio di auguri di tutto il paese. La Pro Loco assicura il consueto rinfresco con vin brulè, panettone, pandoro e latte miele mentre la Squadra Volontari Antincendio si occuperà del grande falò pronto a riscaldare un momento di festa e di magia.