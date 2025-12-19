Weekend natalizio a Gemonio tra il presepio artistico e l’arrivo di Babbo Natale
Venerdì 19 (ore 21) l'inaugurazione della Natività, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Domenica 21 aperitivo, polenta, musica insieme a Babbo Natale, il 24 tradizionale falò dopo la messa delle 21.30
Il presepio artistico realizzato all’interno dell’antica chiesa di San Pietro (in alto nella foto di Ulisse Piana) è da decenni – un punto fermo del periodo natalizio a Gemonio. Anche quest’anno i volontari (gli “Amici del presepe”) e la Pro Loco hanno portato a termine l’allestimento della natività che resterà visitabile durante tutto l’arco delle festività invernali, tra le strette ma affascinanti navate della chiesetta posta al crocevia tra la statale Varese-Laveno e la provinciale che collega Besozzo alla Valcuvia.
La benedizione e l’inaugurazione sono previste per la sera di venerdì 19 dicembre dalle 21: si comincerà all’esterno con l’ultima delle “preghiere al presepe” organizzate dalla comunità pastorale di Gemonio e Caravate (chi lo desidera può portare la statuina di San Giuseppe per la benedizione) per poi spostarsi all’interno della chiesa per il taglio del nastro vero e proprio.
Il presepio artistico sarà quindi aperto tutti i giorni tra sabato 20 dicembre e martedì 6 gennaio e nel fine settimana del 10-11 gennaio tra le 15 e le 18,30; nei giorni festivi sarà visitabile anche al mattino (10-12) mentre a Natale l’orario sarà dalle 16,30 alle 18,30.
Tra il 21 e il 30 dicembre accanto alla natività sarà possibile visitare anche la mostra sulla vita e le opere di san Pier Giorgio Frassati (QUI l’articolo) allestita grazie alla collaborazione tra la Comunità Pastorale, la Parrocchia e l’Azione Cattolica.
