A Biandronno eletto il consiglio comunale dei ragazzi della scuola Anna Frank

Le votazioni hanno visto trionfare la lista “Radici e Futuro” e la proclamazione, a sindaco dei ragazzi, della candidata Martina Pilotto

Nell’ambito della Rete interistituzionale dei Consigli comunali dei ragazzi, progetto promosso per favorire l’educazione civica, i valori democratici e il senso di responsabilità tra gli studenti, anche la scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Biandronno ha avviato il proprio Consiglio comunale dei ragazzi, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e la piena collaborazione dell’istituto scolastico.

Il progetto offre agli studenti un’importante occasione di crescita, permettendo loro di sperimentare concretamente la cittadinanza attiva, il confronto delle idee e il dialogo con le istituzioni.

Ieri mattina, mercoledì 21 gennaio, si sono tenute le votazioni che hanno visto trionfare la lista “Radici e Futuro” con la proclamazione, a sindaco dei ragazzi, la candidata Martina Pilotto.

Un ringraziamento particolare va  all’assessore Renosto e al professore Parnisari per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato nell’organizzare e nel guidare i ragazzi lungo questo percorso formativo.

«Complimenti a tutti i candidati delle tre liste, per l’impegno, l’energia, la fantasia e la voglia di mettersi in gioco che hanno dimostrato, per noi avete vinto tutti! –  il commento del sindaco Massimo Porotti – Al sindaco dei ragazzi Martina Pilotto e a tutti i consiglieri vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro!»

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
