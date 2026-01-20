A Busto Arsizio apre “Punto salute” un ambulatorio medico per chi è emarginato o senza dimora
Commissione Salute del Decanato di Busto Arsizio e la Croce Rossa offrono uno sportello ogni mercoledì mattina nella sede di via Benedetto Milani
Mercoledì 28 gennaio prenderà il via l’attività del Punto Salute. L’iniziativa nasce dall’esperienza dell’Assemblea Sinodale Decanale dedicata a “La relazione nella cura della persona sofferente”, per offrire assistenza sanitaria a coloro che ne sono privi, vivono in condizioni di marginalità o persone senza dimora.
La collaborazione tra la Commissione Salute del Decanato di Busto Arsizio e la Croce Rossa Italiana (CRI) – Comitato di Busto Arsizio, ha consentito la realizzazione del PUNTO SALUTE per offrire, alle persone in stato di necessità, visite mediche di primo livello senza carattere d’urgenza.
L’attività, in via sperimentale, si svolgerà presso l’ambulatorio della CRI a Busto Arsizio, in via Benedetto Milani 12 (zona frati – Oasi Santa Chiara) grazie alla presenza di professionisti del mondo della salute, di comprovata esperienza, che offriranno il loro servizio come volontari.
A partire dal 28 gennaio il servizio sarà attivo ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Si potrà accedere su appuntamento preso dalla persona interessata o tramite le Associazioni del territorio con le quali è stata creata una rete di solidarietà telefonando al centralino della CRI – Comitato di Busto Arsizio al numero 0331 685050.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.