A Busto Arsizio apre “Punto salute” un ambulatorio medico per chi è emarginato o senza dimora

Commissione Salute del Decanato di Busto Arsizio e la Croce Rossa offrono uno sportello ogni mercoledì mattina nella sede di via Benedetto Milani

Mercoledì 28 gennaio prenderà il via l’attività del Punto Salute. L’iniziativa nasce dall’esperienza dell’Assemblea Sinodale Decanale dedicata a “La relazione nella cura della persona sofferente”, per offrire assistenza sanitaria a coloro che ne sono privi, vivono in condizioni di marginalità o persone senza dimora.

La collaborazione tra la Commissione Salute del Decanato di Busto Arsizio e la Croce Rossa Italiana (CRI) – Comitato di Busto Arsizio, ha consentito la realizzazione del PUNTO SALUTE per offrire, alle persone in stato di necessità, visite mediche di primo livello senza carattere d’urgenza.

L’attività, in via sperimentale, si svolgerà presso l’ambulatorio della CRI a Busto Arsizio, in via Benedetto Milani 12 (zona frati – Oasi Santa Chiara) grazie alla presenza di professionisti del mondo della salute, di comprovata esperienza, che offriranno il loro servizio come volontari.

A partire dal 28 gennaio il servizio sarà attivo ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Si potrà accedere su appuntamento preso dalla persona interessata o tramite le Associazioni del territorio con le quali è stata creata una rete di solidarietà telefonando al centralino della CRI – Comitato di Busto Arsizio al numero 0331 685050.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
