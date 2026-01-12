A Busto la festa per i 100 anni Adelio Borlandelli, tra gli ultimi partigiani del Verbano-Ossola ancora viventi

La sezione Anpi di Busto Arsizio ha festeggiato domenica il centesimo compleanno di Adelio Borlandelli, partigiano combattente che il 30 dicembre scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

«Adelio è stato un valoroso partigiano. Dapprima impegnato nel Gruppo Sangiorgio, sull’Alpe del Tedesco (Valganna), è stato successivamente arrestato con altri suoi compagni da forze tedesche e della GNR a Voltorre di Gavirate e detenuto dopo aspri interrogatori nel carcere di Varese» ricordano dalla sezione Anpi bustocca. «Da qui venne tradotto nel carcere di Parma, dal quale riuscì ad evadere a seguito di un pesante bombardamento aereo sulla città».

Di qui si diresse verso l’Ossola, che è stata la montagna dove andarono a combattere la maggior parte dei partigiani della zona che allora era “Alto Milanese”, l’area industriale tra Gallarate, Busto, Legnano, Samarate. Fino alla Liberazione fece parte della Divisione “Valtoce”, i “fazzoletti azzurri” guidati da Alfredo Di Dio. Nello specifico venne inquadrato nella 7^ Brigata “Paolo Stefanoni”, operativa nella zona del Mottarone e guidata da Renato Boeri.

Nato in viale Sicilia, nel Dopoguerra fece cinque anni in Argentina, vicino a Buenos Aires, per poi rientrare in Italia, anzi nella sua Busto Arsizio, dove ha lavorato come dipendente comunale.

Alla festa anche la visita di Marco Torretta, presidente del Raggruppamento Alfredo Di Dio, associazione dei partigiani “azzurri” (che nei giorni precedenti a Natale gli aveva donato il libro su Di Dio).

«Ad Adelio, da sempre iscritto all’Anpi, il ringraziamento dell’Anpi e di tutti gli intervenuti per quanto ha fatto tangibilmente combattendo nella Resistenza per la libertà e la democrazia di cui ancora oggi beneficia l’Italia intera; e gli auguri affettuosi per i suoi 100 anni, portati brillantemente».