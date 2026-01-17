A Castiglione Olona la cultura come spazio di inclusione: un convegno a Palazzo Branda Castiglioni

Venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 8.45 alle 12.45, il Museo Civico di Palazzo Branda Castiglioni a Castiglione Olona ospiterà il convegno di presentazione del progetto “Luoghi di cultura spazi d’inclusione”. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale San Carlo e da Global Blue, in collaborazione con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese e il Comune di Castiglione Olona.

Un progetto tra passato e futuro

Il convegno racconterà il percorso di un progetto che mette al centro l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei luoghi della cultura, grazie a una sinergia tra enti pubblici, aziende private e terzo settore. Alla mattinata interverranno i rappresentanti delle realtà coinvolte, testimoniando un’esperienza concreta di collaborazione e valore condiviso.

L’iniziativa nasce nel contesto di Castiglione Olona, città ideale del Quattrocento, che ancora oggi conserva un patrimonio artistico di straordinario rilievo: dagli affreschi di Masolino da Panicale alla Chiesa del SS. Corpo di Cristo, fino ai cicli pittorici del Castello di Monteruzzo. In questi spazi prende forma un modello di cultura accessibile e inclusiva.

Dalla visione alla realtà: lavoro e cultura

Il progetto ha permesso, ad esempio, l’inserimento lavorativo di Gianni, collaboratore del museo che nel corso del convegno racconterà come questa esperienza abbia migliorato la sua vita. Il modello promosso da San Carlo si fonda su percorsi formativi specifici, supporto educativo, e utilizza strumenti normativi (come l’art. 14 della Legge Biagi) per favorire l’occupazione in modo strutturato e sostenibile.

Una rete territoriale per l’inclusione

Il supporto della Regione Lombardia attraverso le politiche attive del lavoro, l’impegno dell’Assessorato alla Cultura per l’accessibilità e la fiducia del Comune di Castiglione Olona nell’offrire uno spazio come Palazzo Branda, hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese ha seguito e sostenuto fin dall’inizio questa sperimentazione che vuole trasformare i luoghi culturali in spazi da vivere, lavorare e condividere.

Un modello replicabile

L’obiettivo è sviluppare una “best practice” che dimostri come la cultura possa essere un volano di coesione sociale e sviluppo territoriale, capace di generare nuove opportunità turistiche e connessioni tra realtà culturali.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Castiglione Olona o alla Cooperativa San Carlo.

INVITO – PROGRAMMA Luoghi di Cultura spazi d’inclusione