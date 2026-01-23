A Cittiglio un corso di improvvisazione teatrale

L’associazione Pace Carote Patate propone a Cittiglio un corso breve di improvvisazione teatrale articolato in undici incontri, pensato per avvicinare chiunque al mondo dell’improvvisazione attraverso il gioco, l’ascolto e la condivisione.

Il percorso è rivolto a chi desidera uscire dalla routine del “tutto pianificato” e sperimentare, in un contesto accogliente e informale, il valore dell’imprevisto e della creatività spontanea. Non è richiesta alcuna esperienza teatrale: il corso è aperto a tutti, con l’unico requisito della curiosità e della voglia di mettersi in gioco.

Gli incontri si terranno tutti i giovedì alle ore 20.30, a partire dal 12 marzo 2026, presso la Sala consiliare del Comune di Cittiglio. Il primo incontro è libero e gratuito, per consentire ai partecipanti di conoscere il metodo e lo spirito del percorso.

Tra esercizi, risate e momenti di confronto, il corso si propone come un’occasione per scoprire nuove modalità espressive e relazionali, trasformando i partecipanti – con leggerezza e ironia – in veri e propri “supereroi dell’improvvisazione”.

Per informazioni e iscrizioni:

339 3808664

pacecarotepatate@hotmail.com