A Gavirate la comunità di Fignano valorizza il lavatoio con un presepe artigianale e tanta condivisione
Un’iniziativa nata dal basso che ha trasformato il lavatoio di Fignano in un luogo di incontro e tradizione, grazie al lavoro volontario degli abitanti
Un lavatoio trasformato in presepe, un falò dell’Epifania e un momento di festa vissuto insieme: a Fignano, frazione di Gavirate, la comunità si è stretta attorno a un’iniziativa semplice ma carica di significato. Un gruppo di residenti ha infatti realizzato e curato un presepe artigianale all’interno del lavatoio del paese, diventato per tutto il periodo natalizio un luogo di ritrovo, meraviglia e condivisione.
Un presepe con luci e dettagli suggestivi
Il presepe è stato interamente allestito dai cittadini, che ne hanno curato ogni dettaglio: luci che cambiano dal giorno alla notte, una fontana funzionante e un’ambientazione capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. Il risultato è un piccolo gioiello del territorio, che dimostra quanto l’impegno collettivo possa valorizzare gli spazi pubblici e le tradizioni locali.
Epifania con falò e rinfresco
In occasione dell’Epifania, il gruppo ha organizzato un momento conviviale aperto a tutta la frazione. Nella piazzetta davanti al lavatoio è stato acceso un falò, simbolo di calore e comunità, e sotto un gazebo è stato offerto un rinfresco semplice ma molto apprezzato da tutti i presenti.
Un’iniziativa nata dal basso, senza clamore ma con tanto cuore, che ha saputo riunire grandi e piccoli attorno a una tradizione condivisa, mantenendo viva l’identità del luogo e il legame tra le persone.
Un esempio di comunità attiva
L’iniziativa dei residenti di Fignano rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, capace di unire decoro urbano, spirito natalizio e socialità. In un tempo in cui le occasioni di incontro si fanno sempre più rare, esperienze come queste ci ricordano quanto possa essere preziosa una comunità che si prende cura del proprio territorio.
