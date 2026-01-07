Varese News

A Gavirate la comunità di Fignano valorizza il lavatoio con un presepe artigianale e tanta condivisione

Un’iniziativa nata dal basso che ha trasformato il lavatoio di Fignano in un luogo di incontro e tradizione, grazie al lavoro volontario degli abitanti

Presepe nel lavatoio e festa dell’Epifania: Fignano si ritrova

Un lavatoio trasformato in presepe, un falò dell’Epifania e un momento di festa vissuto insieme: a Fignano, frazione di Gavirate, la comunità si è stretta attorno a un’iniziativa semplice ma carica di significato. Un gruppo di residenti ha infatti realizzato e curato un presepe artigianale all’interno del lavatoio del paese, diventato per tutto il periodo natalizio un luogo di ritrovo, meraviglia e condivisione.

Un presepe con luci e dettagli suggestivi

Il presepe è stato interamente allestito dai cittadini, che ne hanno curato ogni dettaglio: luci che cambiano dal giorno alla notte, una fontana funzionante e un’ambientazione capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. Il risultato è un piccolo gioiello del territorio, che dimostra quanto l’impegno collettivo possa valorizzare gli spazi pubblici e le tradizioni locali.

Epifania con falò e rinfresco

In occasione dell’Epifania, il gruppo ha organizzato un momento conviviale aperto a tutta la frazione. Nella piazzetta davanti al lavatoio è stato acceso un falò, simbolo di calore e comunità, e sotto un gazebo è stato offerto un rinfresco semplice ma molto apprezzato da tutti i presenti.

Un’iniziativa nata dal basso, senza clamore ma con tanto cuore, che ha saputo riunire grandi e piccoli attorno a una tradizione condivisa, mantenendo viva l’identità del luogo e il legame tra le persone.

Presepe nel lavatoio e festa dell’Epifania: Fignano si ritrova

Un esempio di comunità attiva

L’iniziativa dei residenti di Fignano rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, capace di unire decoro urbano, spirito natalizio e socialità. In un tempo in cui le occasioni di incontro si fanno sempre più rare, esperienze come queste ci ricordano quanto possa essere preziosa una comunità che si prende cura del proprio territorio.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
