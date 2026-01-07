A Luino la scrittrice Olga Irimciuc presenta “Sette viaggiatori in cerca di una meta”
L’evento è promosso da Nuova Pro Loco e Associazione Italia-Moldova con il sostegno della Biblioteca Civica e delle realtà culturali locali
Un pomeriggio dedicato ai viaggi, reali e interiori, attende i lettori sabato 10 gennaio 2026 a Luino. Alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Piazza Risorgimento, sarà presentato il libro “Sette viaggiatori in cerca di una meta” della scrittrice moldava Olga Irimciuc, alla presenza dell’autrice.
Racconti tra realtà e immaginazione
Il volume, edito da Infinito Edizioni, raccoglie racconti che mescolano elementi di finzione e realtà, portando il lettore a riflettere sul senso del viaggio come ricerca di sé. Tra i protagonisti, anche personaggi ispirati a esperienze vere, come quello del racconto “Ulisse in bicicletta”, che trae ispirazione dall’incredibile impresa del luinese Gino Marelli, capace di attraversare l’Europa in sella a una bici per raggiungere la Moldova.
Altri racconti, più introspettivi, tracciano invece viaggi autoriflessivi che rivelano i nodi essenziali di un’esistenza, lasciando emergere una visione lucida e a tratti tragica della condizione umana.
Un incontro tra parole e comunità
L’iniziativa, organizzata dalla Nuova Pro Loco di Luino e dall’Associazione Italia-Moldova OdV, vedrà Olga Irimciuc dialogare con Renata Ballerio, giornalista e voce storica di Radio Missione Francescana, in un confronto aperto con il pubblico.
L’evento rappresenta un’occasione preziosa per incontrare l’autrice e approfondire le tematiche del libro, tra letteratura, esperienze migratorie e riflessione culturale.
