A Radio Missione Francescana si parla del sistema elettrico del cuore
Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11.10 ospite sarà il professor Roberto De Ponti, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia ad Indirizzo Aritmologico Ospedale Di Circolo Varese
Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11.10 è il professor Roberto De Ponti, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia ad Indirizzo Aritmologico Ospedale Di Circolo Varese e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – Università dell’Insubria Varese. Titolo della trasmissione “Il sistema elettrico del cuore“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo –
Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola.
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
