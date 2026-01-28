A Sant’Agnese l’abbraccio della comunità a don Maurizio Scuratti
Per il venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco delle diverse frazioni di Mornago
Con la celebrazione Eucaristica in suffragio dei defunti del 2025 si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Agnese.
A presiedere la Solenne Eucaristia è stato don Maurizio Scuratti, ordinato sacerdote nel giugno 2000 insieme a don Paolo Fumagalli: dal 2010 fino al 2019 è stato responsabile della comunità pastorale CP7 che comprende le parrocchie di Mornago, Vinago, Crugnola, Montonate, Crosio Della Valle, Casale Litta e Villadosia.
Lasciato l’incarico diventando vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale, dal novembre 2022 è amministratore parrocchiale di Crugnola, Montonate, Mornago e Vinago.
Tra i sacerdoti presenti il decano e responsabile della comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo di Vergiate, don Fabrizio Crotta, insieme al vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale don Riccardo Borsani, don Giuseppe Baj prevosto e responsabile della comunità pastorale Santi Paolo e Barnaba di Casorate Sempione e Arsago Seprio.
Mentre tra i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio pastorale o nativi di Somma Lombardo erano presenti don Basilio Mascetti attuale prevosto di Muggiò, don Simone Chiarion parroco e responsabile della comunità pastorale Madonna della Selva – Fagnano Olona, don Fabio Stevenazzi vicario parrocchiale a Gallarate don Alberto Caccaro e don Marco Casale attuale parroco di Gavirate.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.