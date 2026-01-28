Varese News

A Sant’Agnese l’abbraccio della comunità a don Maurizio Scuratti

Per il venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco delle diverse frazioni di Mornago

Con la celebrazione Eucaristica in suffragio dei defunti del 2025 si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Agnese.

A presiedere la Solenne Eucaristia è stato don Maurizio Scuratti, ordinato sacerdote nel giugno 2000 insieme a don Paolo Fumagalli: dal 2010 fino al 2019 è stato responsabile della comunità pastorale CP7 che comprende le parrocchie di Mornago, Vinago, Crugnola, Montonate, Crosio Della Valle, Casale Litta e Villadosia.

Lasciato l’incarico diventando vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale, dal novembre 2022 è amministratore parrocchiale di Crugnola, Montonate, Mornago e Vinago.

Tra i sacerdoti presenti il decano e responsabile della comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo di Vergiate, don Fabrizio Crotta, insieme al vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale don Riccardo Borsani, don Giuseppe Baj prevosto e responsabile della comunità pastorale Santi Paolo e Barnaba di Casorate Sempione e Arsago Seprio.

Mentre tra i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio pastorale o nativi di Somma Lombardo erano presenti don Basilio Mascetti attuale prevosto di Muggiò, don Simone Chiarion parroco e responsabile della comunità pastorale Madonna della Selva – Fagnano Olona, don Fabio Stevenazzi vicario parrocchiale a Gallarate don Alberto Caccaro e don Marco Casale attuale parroco di Gavirate.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
