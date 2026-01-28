A Sant’Agnese l’abbraccio della comunità a don Maurizio Scuratti

Con la celebrazione Eucaristica in suffragio dei defunti del 2025 si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Agnese.

A presiedere la Solenne Eucaristia è stato don Maurizio Scuratti, ordinato sacerdote nel giugno 2000 insieme a don Paolo Fumagalli: dal 2010 fino al 2019 è stato responsabile della comunità pastorale CP7 che comprende le parrocchie di Mornago, Vinago, Crugnola, Montonate, Crosio Della Valle, Casale Litta e Villadosia.

Lasciato l’incarico diventando vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale, dal novembre 2022 è amministratore parrocchiale di Crugnola, Montonate, Mornago e Vinago.

Tra i sacerdoti presenti il decano e responsabile della comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo di Vergiate, don Fabrizio Crotta, insieme al vicario parrocchiale della stessa comunità pastorale don Riccardo Borsani, don Giuseppe Baj prevosto e responsabile della comunità pastorale Santi Paolo e Barnaba di Casorate Sempione e Arsago Seprio.

Mentre tra i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio pastorale o nativi di Somma Lombardo erano presenti don Basilio Mascetti attuale prevosto di Muggiò, don Simone Chiarion parroco e responsabile della comunità pastorale Madonna della Selva – Fagnano Olona, don Fabio Stevenazzi vicario parrocchiale a Gallarate don Alberto Caccaro e don Marco Casale attuale parroco di Gavirate.