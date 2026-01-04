“A tavola con l’Africa”: a Cairate l’incontro con don Dante Carraro e il Cuamm
Dalla messa al pranzo solidale, domenica 18 gennaio una giornata speciale con don Dante Carraro e la presentazione del progetto in Sierra Leone
Un momento di incontro che unisce la testimonianza diretta dal campo alla condivisione comunitaria. La delegazione di Varese di Medici con l’Africa Cuamm ha organizzato per domenica 18 gennaio una giornata speciale che vedrà la partecipazione straordinaria di don Dante Carraro, direttore dell’organizzazione, pronto a portare la sua esperienza e il racconto dei progetti sanitari attivi in diverse aree del continente africano.
Il programma si apre alle 10:30 con la celebrazione della messa nella chiesa dei Santi Ambrogio e Martino in via Corridoni 15. Durante la mattinata si terrà anche la tradizionale vendita del riso, un’iniziativa storica del gruppo che permette di raccogliere fondi destinati alle diverse attività mediche e formative.
Successivamente, alle 12:30, la giornata proseguirà con un pranzo solidale negli spazi dell’oratorio di Cairate. Sarà questa la cornice in cui don Dante Carraro approfondirà l’impegno attuale della realtà missionaria, illustrando lo stato dei lavori nei vari paesi d’intervento e focalizzando l’attenzione su un nuovo progetto specifico.
Il gruppo Cuamm di Varese presenterà infatti un’iniziativa dedicata alla Sierra Leone, un percorso originale che vedrà il nucleo locale impegnato in prima linea nel sostegno diretto a questo territorio. Il ricavato dell’intera giornata sarà devoluto a favore di questi interventi, mirati a garantire il diritto alla salute e l’accesso alle cure.
