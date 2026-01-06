Varese News

A1, chiusure notturne venerdì 9 gennaio a Melegnano e Binasco

Interessati anche i collegamenti con la tangenziale A58 TEEM. Percorsi alternativi disponibili dal casello di Lodi

Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, da mezzanotte alle 5, saranno chiusi temporaneamente alcuni svincoli sulla A1 Milano-Napoli e sul raccordo con la tangenziale A58 TEEM per permettere il passaggio di trasporti eccezionali.

Sulla A1 Milano-Napoli non sarà possibile entrare in autostrada agli svincoli di Melegnano e Binasco in direzione Bologna. Chi deve viaggiare verso sud potrà utilizzare il casello di Lodi come punto di accesso alternativo.

Per quanto riguarda la A58 TEEM, chi arriva da Agrate e vuole immettersi sulla A1 verso Bologna troverà il raccordo chiuso. La soluzione più semplice è uscire a Vizzolo Predabissi (al chilometro 29+100 della tangenziale), proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare in A1 dal casello di Lodi. In alternativa, si può prendere la A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare subito dopo dallo stesso svincolo in direzione Bologna.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 06 Gennaio 2026
