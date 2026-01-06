A1, chiusure notturne venerdì 9 gennaio a Melegnano e Binasco
Interessati anche i collegamenti con la tangenziale A58 TEEM. Percorsi alternativi disponibili dal casello di Lodi
Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, da mezzanotte alle 5, saranno chiusi temporaneamente alcuni svincoli sulla A1 Milano-Napoli e sul raccordo con la tangenziale A58 TEEM per permettere il passaggio di trasporti eccezionali.
Sulla A1 Milano-Napoli non sarà possibile entrare in autostrada agli svincoli di Melegnano e Binasco in direzione Bologna. Chi deve viaggiare verso sud potrà utilizzare il casello di Lodi come punto di accesso alternativo.
Per quanto riguarda la A58 TEEM, chi arriva da Agrate e vuole immettersi sulla A1 verso Bologna troverà il raccordo chiuso. La soluzione più semplice è uscire a Vizzolo Predabissi (al chilometro 29+100 della tangenziale), proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare in A1 dal casello di Lodi. In alternativa, si può prendere la A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare subito dopo dallo stesso svincolo in direzione Bologna.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.