Alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese il racconto di “Arte&Penna” sui disturbi alimentari

Si terrà giovedì 15 gennaio alle 17.45 il primo incontro pubblico dell’anno promosso dalla Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese. L’appuntamento è in programma negli spazi dell’Istituto Anna Frank, in via Carnia 155, e vedrà come ospite Stefania Costanzo, autrice del libro Arte&Penna .

L’incontro sarà dedicato alla presentazione dell’opera d’esordio dell’autrice varesina, un racconto autobiografico che affronta il tema dei disturbi del comportamento alimentare e, in particolare, il percorso personale di Stefania Costanzo per uscire dall’anoressia, utilizzando la scrittura come strumento di riscatto e consapevolezza.

Un dialogo tra esperienza e racconto

A dialogare con l’autrice sarà Loredana Guzzi, insegnante e amica di famiglia, che accompagnerà il pubblico nel racconto di un’esperienza intima e allo stesso tempo universale. Arte&Penna raccoglie testi e riflessioni che parlano di emozioni, fragilità, dolore ma anche di speranza e rinascita, con l’obiettivo di dare voce a chi vive o ha vissuto i DCA.

Stefania Costanzo, nata a Varese nel 2004, studia Psicologia a Milano e lavora come allenatrice presso la Pallacanestro Varese. La scrittura, come spiegato nella presentazione dell’evento, è stata per lei una compagna di vita fin dall’infanzia e il mezzo attraverso cui affrontare e superare la malattia.

Cultura e socialità in biblioteca

L’incontro, aperto al pubblico, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse dai volontari della Biblioteca “Bruna Brambilla”. Al termine della presentazione è previsto anche il tradizionale aperitivo, momento informale di confronto e condivisione.