Alla Fondazione Rsa Focris di Saronno l’emozione dei Giochi olimpici e paralimpici

Oggi pomeriggio alle 14,30 si inaugura alla Fondazione Rsa Focris di Saronno la mostra multimediale “Sport Movies & TV – Culture through sport” dedicata alle emozioni olimpiche e paralimpiche, con un focus sulle protagoniste femminili del mondo sportivo. Un’iniziativa che segna ufficialmente l’inizio delle celebrazioni cittadine in attesa del passaggio della fiaccola olimpica, previsto per il prossimo 4 febbraio. Non si tratta solo di un’esposizione visiva, ma anche di un gesto simbolico con cui la struttura di via Volpi intende abbattere le mura ideali tra dentro e fuori la Rsa, trasformandosi in un punto di incontro tra gli ospiti e la comunità saronnese.

Focris si apre alla città

«Abbiamo pensato di realizzare una mostra portata verso la cultura qua in una Rsa perché siamo un po’ pazzi e perché ci divertiamo a mettere insieme istanze differenti – dice il direttore della struttura Luigi Regalia – Sono convinto che i valori dell’assistenza e della cura e quelli dello sport viaggiano su binari paralleli. Invitiamo tutti a venire a visitare la mostra che avrà una parte visiva con dei totem tridimensionali, tante fotografie e dei video trasmessi su un mega schermo per rendere l’esperienza della visita veramente completa. L’invito è davvero esteso a tutti per vedere la mostra ma anche perché questo posto non è soltanto un luogo di cui assistenza ma anche un luogo della città dove tornare a portare cultura».

Un ponte tra assistenza e sport

Il progetto nasce dalla volontà di unire ambiti apparentemente distanti, ma profondamente legati da valori comuni. La mostra, che resterà aperta dal 28 gennaio fino al 22 febbraio, propone un percorso immersivo che racconta l’emozione dei cinque cerchi proprio nei giorni in cui il territorio si prepara a vivere da vicino l’atmosfera dei Giochi.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle 8 alle 20, offrendo ai cittadini l’opportunità di varcare la soglia della residenza per condividere momenti di svago e riflessione anche con gli ospiti della Rsa.