Alla scoperta dei tesori del Santuario di Saronno con l’associazione Cantastorie
L'appuntamento è per domenica 1° febbraio alle 15,30. Non serve prenotazione, basta presentarsi sul sagrato della chiesa
Domenica 1° febbraio l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, un’occasione preziosa per scoprire i tesori artistici e storici conservati nella chiesa simbolo della città, inserita tra le chiese giubilari.
Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso le meraviglie cinquecentesche del Santuario, un autentico gioiello d’arte e spiritualità che custodisce opere di grande pregio.
Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla manutenzione del Santuario, per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione di questo importante patrimonio culturale e religioso.
Sarà anche possibile acquistare il primo volume di ChieseAperte “I Legnani a Saronno. Restauri in San Francesco”, edito lo scorso Natale e presentato qualche mese fa in attesa del secondo volume che uscirà a febbraio 2026.
