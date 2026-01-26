Allarme monossido a Gazzada Schianno: tre persone in ospedale
Intervento dei Vigili del Fuoco in via Campagnola: soccorso anche un minore
Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, nel comune di Gazzada Schianno per una fuga di monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 18:45, quando è stato richiesto l’intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco in via Campagnola.
Giunti sul posto, gli operatori hanno utilizzato la strumentazione tecnica specifica per il rilevamento dei gas, accertando l’effettiva e pericolosa presenza del monossido nei locali della casa. Gli specialisti hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area e all’aerazione dell’immobile per neutralizzare il rischio.
Il bilancio sanitario vede coinvolte tre persone, tra cui un minore, che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dell’incidente. Tutti i coinvolti sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero critiche, ma si sono resi necessari accertamenti approfonditi per valutare l’entità dell’inalazione del gas killer.
Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’evento: le indagini dei tecnici si concentreranno nelle prossime ore sul malfunzionamento di una caldaia o di una stufa, cause più probabili del rilascio del gas inodore.
