Almost Blue al Teatro Sociale a Busto Arsizio apre la stagione di Eventi in jazz

Tutto esaurito per l’apertura della stagione culturale: Rossana Casale incanta con il tour Almost Blue, tra grandi nomi del jazz e orgogliose eccellenze locali.

Inizia nel migliore dei modi la stagione culturale cittadina al Teatro Sociale, gremito in ogni ordine di posti per il concerto di “Eventi in Jazz – off”. Venerdì 9 protagonista della serata Rossana Casale, accompagnata dal suo quintetto nel tour nazionale Almost Blue, accolto da lunghi applausi.

A introdurre l’artista, beniamina del pubblico italiano e da anni protagonista anche della scena jazz, un’eccellenza di casa nostra: Fabio Buonarota, trombettista bustocco di grande talento, collaboratore di artisti come Mario Biondi.

Non è mancata la sorpresa dedicata alle radici locali con l’esibizione del batterista Gianni Cazzola, accolta con affetto dalla stessa Casale e dal pubblico: un omaggio a un musicista che ha scritto pagine importanti del jazz italiano.

La serata, seconda edizione del format, ha ribadito l’obiettivo di valorizzare anche i grandi artisti “di casa nostra”, come sottolineato dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, che ha dato il benvenuto insieme al direttore artistico Mario Caccia.

Maffioli ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione e dei mecenati nel sostenere una proposta culturale di alto livello, anticipando i prossimi appuntamenti, tra cui il festival del fumetto BAlloon. Caccia ha infine annunciato il recupero, il 28 marzo, della serata di Eventi in Jazz con Sergio Rubini, promettendo un nuovo incontro tra cinema e musica jazz.

Pubblicato il 10 Gennaio 2026
