A Morazzone la sfilata dei trattori per la festa di Sant’Antonio Abate

Anche gli agricoltori partecipano alla Festa di Sant’Antonio Abate e lo fanno sfilando per le strade. Un buon numero di mezzi è stato intercetto per le strade di Morazzone dove in fila indiana hanno percorso diversi chilometri.

Sant’Antonio Abate è tradizionalmente venerato come protettore degli animali, in particolare di quelli domestici e da lavoro, ed è considerato anche patrono del mondo agricolo e contadino.

La sua protezione sugli animali deriva da una tradizione agiografica molto antica: secondo i racconti, Sant’Antonio visse a lungo nel deserto in stretta relazione con le bestie selvatiche, che non gli erano ostili ma lo accompagnavano pacificamente. Da qui nasce l’iconografia che lo raffigura con il maiale, divenuto suo simbolo più riconoscibile.