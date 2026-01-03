Angei incalza la Giunta: «Tre anni di nulla sugli Stati Generali del Sacro Monte»

Il futuro del Sacro Monte torna al centro del dibattito politico a Varese, ma questa volta la scintilla parte dai banchi dell’opposizione che “difende” un’iniziativa della maggioranza rimasta sulla carta. Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega, ha infatti depositato un’interrogazione urgente per denunciare il mancato seguito dato alla mozione presentata nel 2022 da Manuela Lozza, consigliera e segretaria cittadina del Partito Democratico. Al centro della polemica ci sono gli attesi «Stati Generali del Sacro Monte», un progetto che avrebbe dovuto ridisegnare la gestione del sito UNESCO ma che, secondo il Carroccio, è finito nel dimenticatoio.

Tre anni di attesa per la Fondazione di partecipazione

La mozione Lozza, approvata a larga maggioranza tre anni fa, impegnava Palazzo Estense a promuovere un confronto pubblico sul rilancio del borgo mariano e a studiare la creazione di una Fondazione di partecipazione. Quest’ultimo ente avrebbe dovuto occuparsi della tutela e dello sviluppo non solo del Sacro Monte, ma anche dell’area del Campo dei Fiori. Ad oggi, tuttavia, Angei sottolinea come nulla sia stato fatto, parlando di un «immobilismo totale» che penalizzerebbe uno dei tesori più preziosi della città.

Il contrasto tra successo degli eventi e gestione politica

Il documento della Lega arriva in un momento di grande visibilità per il sito. Tra concerti dell’Epifania e la recente fiaccolata di fine anno, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, il Sacro Monte ha confermato il suo ruolo di polo attrattivo. Eppure, secondo il consigliere leghista, questa partecipazione popolare non trova riscontro in una strategia amministrativa efficace. «La Giunta Galimberti non ascolta nemmeno i propri consiglieri» — attacca Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega — «La mozione della Consigliera Lozza è l’esempio lampante: approvata e poi dimenticata. Mentre la maggioranza litiga per le poltrone del dopo-Galimberti, il Sacro Monte resta senza un piano di sviluppo».

Le richieste dell’opposizione alla Giunta

L’interrogazione punta a ottenere risposte concrete su tempistiche e risorse. Angei accusa l’amministrazione di preferire investimenti su opere definite «inutili», come alcune piste ciclabili, a discapito della valorizzazione intelligente dei luoghi simbolo di Varese. Nell’atto ispettivo si chiede ufficialmente alla Giunta se sia ancora intenzionata a dare seguito agli impegni del 2022 o se il progetto della Fondazione sia stato definitivamente accantonato, lasciando il patrimonio UNESCO orfano di una visione strategica per l’accessibilità e la fruizione turistica.