Angera investe 18mila euro per l’attrezzatura della Protezione civile
Arriva il nuovo modulo per il pick-up che permette di velocizzare i tempi di reazione nelle emergenze. Nel 2025 oltre 2200 ore di volontariato e 28 interventi sul campo
La flotta dei soccorritori si arricchisce di un elemento fondamentale per la gestione delle emergenze. Il gruppo della Protezione Civile di Angera ha preso in consegna il nuovo modulo destinato al pick-up in dotazione ai volontari. Per l’acquisto di questo strumento, l’amministrazione comunale ha stanziato un investimento complessivo di circa 18mila euro.
Il coordinatore del gruppo, Nicola Lavella, spiega l’importanza del nuovo acquisto: «Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato il nuovo modulo per il pick-up. Si tratta di uno strumento che permette di organizzare al meglio le attrezzature e garantire interventi più rapidi ed efficaci quando serve essere sul campo per le emergenze». L’esperienza maturata sul campo resta la bussola per il futuro: «Grazie all’esperienza ultra-ventennale del gruppo abbiamo imparato che la parola d’ordine è ‘prevenzione’, intervenendo ove possibile prima che il problema si presenti per evitare di mettere a rischio i cittadini o i loro beni. Un sentito ringraziamento all’ufficio di Polizia Locale per aver creduto in noi e aver appoggiato questa scelta a favore della sicurezza della comunità».
I dati relativi all’attività svolta nell’ultimo anno confermano l’importanza del presidio sul territorio: i volontari hanno collezionato 2.200 ore di servizio, suddivise tra 28 interventi esecutivi, 17 esercitazioni programmate e 42 servizi di supporto a manifestazioni. Oltre ai compiti svolti entro i confini comunali, il gruppo è stato mobilitato anche per emergenze regionali, partecipando a trasferte nei punti in cui vi era necessità di intervento.
La sindaca Marcella Androni ha voluto sottolineare il valore sociale di questo impegno: «Sono numeri che raccontano impegno, presenza e spirito di servizio. Sosteniamo il gruppo e ci impegniamo perché continui a crescere, per essere ancora più pronti e vicini alla cittadinanza, ricordando che la prevenzione è la migliore azione da mettere in campo».
Il primo cittadino ha poi concluso con un riconoscimento diretto ai volontari: «Un encomio a chi si mette a disposizione con passione e senza pretese di tornaconto personale. Siete un esempio per tutta la cittadinanza». Per chi volesse unirsi alla squadra, resta sempre aperta la possibilità di partecipare ai corsi di formazione per diventare nuovi volontari
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.