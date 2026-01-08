Angera investe 18mila euro per l’attrezzatura della Protezione civile

La flotta dei soccorritori si arricchisce di un elemento fondamentale per la gestione delle emergenze. Il gruppo della Protezione Civile di Angera ha preso in consegna il nuovo modulo destinato al pick-up in dotazione ai volontari. Per l’acquisto di questo strumento, l’amministrazione comunale ha stanziato un investimento complessivo di circa 18mila euro.

Il coordinatore del gruppo, Nicola Lavella, spiega l’importanza del nuovo acquisto: «Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato il nuovo modulo per il pick-up. Si tratta di uno strumento che permette di organizzare al meglio le attrezzature e garantire interventi più rapidi ed efficaci quando serve essere sul campo per le emergenze». L’esperienza maturata sul campo resta la bussola per il futuro: «Grazie all’esperienza ultra-ventennale del gruppo abbiamo imparato che la parola d’ordine è ‘prevenzione’, intervenendo ove possibile prima che il problema si presenti per evitare di mettere a rischio i cittadini o i loro beni. Un sentito ringraziamento all’ufficio di Polizia Locale per aver creduto in noi e aver appoggiato questa scelta a favore della sicurezza della comunità».

I dati relativi all’attività svolta nell’ultimo anno confermano l’importanza del presidio sul territorio: i volontari hanno collezionato 2.200 ore di servizio, suddivise tra 28 interventi esecutivi, 17 esercitazioni programmate e 42 servizi di supporto a manifestazioni. Oltre ai compiti svolti entro i confini comunali, il gruppo è stato mobilitato anche per emergenze regionali, partecipando a trasferte nei punti in cui vi era necessità di intervento.

La sindaca Marcella Androni ha voluto sottolineare il valore sociale di questo impegno: «Sono numeri che raccontano impegno, presenza e spirito di servizio. Sosteniamo il gruppo e ci impegniamo perché continui a crescere, per essere ancora più pronti e vicini alla cittadinanza, ricordando che la prevenzione è la migliore azione da mettere in campo».

Il primo cittadino ha poi concluso con un riconoscimento diretto ai volontari: «Un encomio a chi si mette a disposizione con passione e senza pretese di tornaconto personale. Siete un esempio per tutta la cittadinanza». Per chi volesse unirsi alla squadra, resta sempre aperta la possibilità di partecipare ai corsi di formazione per diventare nuovi volontari