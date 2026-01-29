Arte che salva vite: la mostra benefica “Senza Memoria, senza Pace” arriva a Varese

L’arte si fa strumento concreto di pace e approda nel cuore di Varese. La mostra benefica “Senza Memoria, senza Pace” giunge alla sua quinta tappa e sarà ospitata presso lo Spazio Polifunzionale ACLI di Varese (via Speri della Chiesa, 9). Dopo il successo riscosso a Germignaga, Somma Lombardo, Viggiù e, nelle scorse settimane, alla Galleria Boragno di Busto Arsizio, l’esposizione continua il suo viaggio solidale confermandosi un progetto culturale capace di unire estetica e responsabilità civile.

L’inaugurazione con Marco Rodari

Il taglio del nastro è fissato per sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00. Un momento di festa e riflessione che vedrà la presenza straordinaria di Marco Rodari, conosciuto in tutto il mondo come il cloun Pimpa, Presidente dell’Associazione Per far Sorridere il Cielo. L’evento inaugurale sarà arricchito da una performance di poesia che vedrà protagonisti Enrico Brunella, Mario Dusi, Annamaria Rizzato e Sandro Sardella, offrendo al pubblico un dialogo tra arti visive e parola.

Un successo crescente per una causa urgente

La mostra non è solo un evento espositivo, ma un’azione concreta. Il percorso pubblico ha registrato una partecipazione crescente: solo nell’ultima tappa di Busto Arsizio sono state acquistate 9 opere, segnale di una grande generosità del territorio. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita sono interamente devoluti all’associazione Per far Sorridere il Cielo. Ogni opera è proposta al costo di 250 euro. Questa somma corrisponde esattamente all’acquisto di 4.000 litri di acqua potabile, destinati a sostenere la sopravvivenza dei bambini nei contesti di guerra, con particolare urgenza, in questo momento, per la Striscia di Gaza.

Una sinergia artistica

L’iniziativa conferma la solidità della collaborazione tra l’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese (ALAV) e l’Associazione Segreta Isola di Como. Un sodalizio artistico che ha saputo generare un percorso condiviso e che promette di proseguire in futuro con nuovi progetti.

Info e Orari

La mostra è a ingresso libero.

Dove: Spazio Polifunzionale ACLI, via Speri della Chiesa 9, Varese.

Sabato 31 gennaio: Inaugurazione ore 18:00

Domenica 1 febbraio: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30

Sabato 7 febbraio: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30

Domenica 8 febbraio: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30