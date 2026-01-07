“Arte in vetta”, la montagna arriva in città nella Sala Veratti di Varese

Immaginazione, natura e futuro si incontrano a Varese, nella splendida cornice della Sala Veratti, dove dal 10 al 25 gennaio 2026 si terrà “Arte in vetta – Emozioni tra Neve e Futuro”, un evento d’arte promosso da Contemporary Arte&Ambiente APS con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese.

Curata da Fabrizia Buzio Negri, la mostra raccoglie opere ispirate alla montagna, ai suoi paesaggi e alle sfide ambientali del presente e del futuro, nel solco del messaggio culturale e ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

VERNISSAGE sabato 10 gennaio ore 16.30

Durante l’inaugurazione si terrà la conferenza con proiezioni “Una storia di uomini e cani al Grande Nord. Elio Rimoldi e la spedizione in Groenlandia”, un momento che promette emozioni e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura estrema.

La mostra include un’installazione collettiva del gruppo Contemporary Work, coordinato da Carlo Pezzana, intitolata “La Montagna, ricchezza di tutti, nella Biodiversità” e sarà accompagnata da un catalogo dedicato.

La montagna diventa arte urbana

“Arte in vetta” porta idealmente la montagna in città, con il contributo di oltre 40 artisti che attraverso stili e linguaggi diversi raccontano la bellezza dei paesaggi innevati, la fragilità degli ecosistemi alpini e il valore della biodiversità.

Tra gli artisti in mostra: Lorella Bottegal, Elio Rimoldi, Marina Comerci, Donatella Stendardi, Eleonora Monti, Roberto Villa e molti altri, tutti parte della rete Contemporary Arte&Ambiente APS, da anni impegnata nella sensibilizzazione ecologica attraverso l’arte.

Orari di apertura:

Venerdì: 15.00 – 17.00

Sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

Sala Veratti – Via Veratti 20, Varese

Ingresso libero