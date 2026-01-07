Varese
“Arte in vetta”, la montagna arriva in città nella Sala Veratti di Varese
Dal 10 al 25 gennaio la mostra ideata da Fabrizia Buzio Negri con le opere degli artisti di Contemporary Arte&Ambiente APS. Vernissage sabato 10 gennaio alle 16.30 con proiezioni e testimonianze dal Grande Nord
Immaginazione, natura e futuro si incontrano a Varese, nella splendida cornice della Sala Veratti, dove dal 10 al 25 gennaio 2026 si terrà “Arte in vetta – Emozioni tra Neve e Futuro”, un evento d’arte promosso da Contemporary Arte&Ambiente APS con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese.
Curata da Fabrizia Buzio Negri, la mostra raccoglie opere ispirate alla montagna, ai suoi paesaggi e alle sfide ambientali del presente e del futuro, nel solco del messaggio culturale e ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
VERNISSAGE sabato 10 gennaio ore 16.30
Durante l’inaugurazione si terrà la conferenza con proiezioni “Una storia di uomini e cani al Grande Nord. Elio Rimoldi e la spedizione in Groenlandia”, un momento che promette emozioni e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura estrema.
La mostra include un’installazione collettiva del gruppo Contemporary Work, coordinato da Carlo Pezzana, intitolata “La Montagna, ricchezza di tutti, nella Biodiversità” e sarà accompagnata da un catalogo dedicato.
La montagna diventa arte urbana
“Arte in vetta” porta idealmente la montagna in città, con il contributo di oltre 40 artisti che attraverso stili e linguaggi diversi raccontano la bellezza dei paesaggi innevati, la fragilità degli ecosistemi alpini e il valore della biodiversità.
Tra gli artisti in mostra: Lorella Bottegal, Elio Rimoldi, Marina Comerci, Donatella Stendardi, Eleonora Monti, Roberto Villa e molti altri, tutti parte della rete Contemporary Arte&Ambiente APS, da anni impegnata nella sensibilizzazione ecologica attraverso l’arte.
Orari di apertura:
Venerdì: 15.00 – 17.00
Sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00
Sala Veratti – Via Veratti 20, Varese
Ingresso libero