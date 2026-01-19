ASST Valle Olona promuove il convegno “Aggiornamenti in Uro-Oncologia”: confronto multidisciplinare e nuove prospettive di cura
Il congresso vedrà la partecipazione di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi e anatomopatologi dell’ASST Valle Olona, insieme a esperti provenienti da importanti centri di eccellenza nazionali
ASST Valle Olona promuove il convegno “Aggiornamenti in Uro-Oncologia – Confronto multidisciplinare, approfondimenti e sviluppi recenti”, un’importante occasione di aggiornamento scientifico e di dialogo tra professionisti sanitari impegnati nella cura delle patologie oncologiche urologiche.
L’evento, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Saronno, Responsabile scientifico: Dott. Giuseppe Di Lucca, si propone di fare il punto sulle principali novità cliniche, diagnostiche e terapeutiche in ambito uro-oncologico, favorendo un confronto costruttivo tra specialisti di diverse discipline.
Il programma scientifico affronterà temi di grande attualità, tra cui:
- le innovazioni nella diagnosi precoce e nell’imaging multiparametrico;
- gli sviluppi della teranostica, dell’anatomia patologica e della biologia molecolare;
- l’approccio multidisciplinare al carcinoma prostatico, vescicale e renale;
- le nuove strategie terapeutiche e le prospettive future, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina;
- la centralità della voce del paziente nei percorsi di cura, elemento sempre più riconosciuto come fondamentale per un’assistenza realmente personalizzata.
CLICCA E SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO
Il congresso vedrà la partecipazione di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi e anatomopatologi dell’ASST Valle Olona, insieme a esperti provenienti da importanti centri di eccellenza nazionali.
L’incontro rappresenterà un’opportunità preziosa per condividere competenze, esperienze e buone pratiche, con l’obiettivo di sviluppare percorsi diagnostico-terapeutici sempre più integrati e orientati al singolo paziente.
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina (Evento ECM n. 468276) e prevede l’attribuzione di 6 crediti formativi per le figure professionali coinvolte.
Iscrizione obbligatoria e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per iscriversi è possibile visitare il sito www.malpensameetings.it, sezione “Iscrizioni online”.
Segreteria organizzativa: Malpensa Meetings di Brambilla Valentina.
Provider ECM: Fullcongress – provider standard 4842.
Con questa iniziativa, ASST Valle Olona conferma il proprio impegno nella formazione continua dei professionisti sanitari e nella promozione di una medicina multidisciplinare, innovativa e centrata sulla persona.
