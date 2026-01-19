Varese News

Azienda di Olgiate Olona cerca periti e ingegneri elettrotecnici

Opportunità di lavoro nel settore dell’elettrotecnica e dell’automazione per giovani tra i 20 e i 30 anni, interessati a un percorso di crescita professionale in un ambiente sereno e strutturato

Azienda con sede a Olgiate Olona è alla ricerca di periti o ingegneri elettrotecnici/elettrici, di età compresa tra 20 e 30 anni, interessati a intraprendere un percorso nel settore dell’elettrotecnica e dell’automazione.

La ricerca è rivolta a profili motivati, desiderosi di crescere professionalmente all’interno di un ambiente di lavoro sereno e strutturato, che favorisca l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze tecniche.

Per informazioni: 348 3219732

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
