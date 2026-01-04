Varese News

“Befana solidale” per il club Varese auto moto storiche: la consegna dei beni alla Casa della carità

Torna l'iniziativa nazionale promossa dai soci del club insieme al Lions Insubria Golf. Martedì 6 gennaio la consegna delle donazioni spontanee per l'Associazione Pane di Sant’Antonio

La solidarietà non si ferma e sceglie il giorno dell’Epifania per trasformare la passione per i motori in un aiuto diretto a chi vive un momento di fragilità. Il club Varese Auto Moto Storiche rinnova l’appuntamento con la Befana Solidale Asi, una mobilitazione nazionale che sul territorio varesino raggiunge il suo quinto anno di attività. L’obiettivo è sempre quello di raccogliere beni di prima necessità da destinare a chi si rivolge quotidianamente alle strutture di assistenza della città.

Galleria fotografica

L’appuntamento è fissato per la mattinata di martedì 6 gennaio, quando la sede del club in via Correnti 2 a Varese resterà aperta dalle 9 alle 11:30 per ricevere le donazioni spontanee. All’iniziativa partecipa anche il Lions Club Insubria Golf di Varese, consolidando una rete di supporto che vede i soci del Vams e numerosi amici impegnati in prima linea. Al termine della raccolta, alle 11:30, il convoglio della solidarietà si sposterà verso la Casa della Carità di via Crispi, la struttura della Caritas varesina gestita dall’Associazione Pane di Sant’Antonio.

Oltre alla raccolta fisica di beni, il direttivo del club consegnerà un buono acquisto per cibi non deperibili, frutto dei fondi raccolti durante la recente cena prenatalizia. La richiesta per i cittadini che vorranno contribuire è specifica, per rispondere alle reali esigenze della mensa solidale: servono pasta, riso, pomodori, legumi, tonno in scatola, zucchero, sale e olio in confezioni di lattina o plastica.

Sul fronte dell’abbigliamento, l’appello riguarda esclusivamente indumenti invernali da uomo, che devono essere puliti, comodi e in buono stato. In particolare si cercano pantaloni, giacconi, felpe, scarpe e coperte. Gli organizzatori precisano che per questa occasione non verranno ritirati capi estivi, abiti eleganti o indumenti per bambini, concentrando ogni sforzo sulle necessità urgenti legate alla stagione fredda.

Pubblicato il 04 Gennaio 2026
