Bellucci si ritira dal tennis (per scherzo) e pesca Ruud agli Australian Open

«Fra, ti chiamo perché ho deciso di ritirarmi». Mattia Bellucci lascia senza parole, al telefono, l’amico Flavio Cobolli spiegandogli anche il suo nuovo progetto di vita: posizionare – in occasione dei grandi tornei di tennis – food truck specializzati in pasta alla carbonara. Prima di scoppiare a ridere, Bellucci ha anche avanzato una proposta di finanziamento a Cobolli che, da vero amico, non ha negato rimandando gli approfondimenti a un incontro con il padre.

La gag è andata in scena a favore di telecamera (su Bellucci: Cobolli era ovviamente ignaro di tutto) ed è stata trasmessa dalla tv federale Super Tennis all’interno del programma Time Break (vedi il box sottostante) ma, per fortuna, si limita a uno scherzo. Bellucci resta saldamente all’interno del circuito e si appresta a partecipare per la seconda volta al tabellone principale degli Australian Open.

«Penso di smettere di giocare a tennis» Lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli nell’ultima puntata di Time Break è ORO pic.twitter.com/Yeikg0CG8k — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) January 14, 2026

Un esordio che si preannuncia difficile per il 24enne mancino di Castellanza che al primo turno dovrà affrontare Casper Ruud, testa di serie numero 12 del torneo di Melbourne. Rudd è specialista della terra rossa (due volte finalista al Roland Garros, sconfitto da Nadal e Djokovic…) ma ha disputato una finale anche agli US Open, sul cemento di New York e rimane un giocatore di altissimo profilo. Un’incognita, per Ruud, è il fatto che sta per diventare papà tanto che nei giorni scorsi aveva anche ipotizzato un forfait in caso di parto della moglie.

Per Bellucci gli Australian Open sono un appuntamento molto importante: nel 2023 vinse le qualificazioni e partecipò al tabellone principale, sconfitto in quattro set al primo turno dal francese Bonzi. Nel 2024 e 2025 invece il giocatore varesotto non ha superato i turni preliminari ma ora è ammesso di diritto al main draw grazie alla sua 76a posizione nel ranking. In caso di sconfitta Bellucci perderebbe solo i punti delle “quali” ma in caso di vittoria potrebbe scalare diverse posizioni in classifica.

TAGGER OUT – Niente da fare invece per Lilli Tagger, la giovanissima austriaca che vive e si allena a Varese sotto la guida di Francesca Schiavone. Tagger ha vinto due partite di qualificazione contro la cinese Gao e la russa Pridankina ma si è arresa all’ultimo match contro la thailandese Tararudee (numero 21 del tabellone) per 6-3 6-0.

GLI ALTRI ITALIANI – Non sarà un primo turno semplice per gli azzurri a Melbourne. Jannik Sinner (numero 2) incrocia il francese Gaston mentre Berrettini se la vedrà con De Minaur e Arnaldi con Rublev. Ecco comunque l’elenco completo per italiani e italiane.

Jannik Sinner (2) – Hugo Gaston; Lorenzo Musetti (5) – Raphael Collignon; Flavio Cobolli (20) – Arthur Fery; Luciano Darderi (22) – Cristian Garin; Lorenzo Sonego – Carlos Taberner; Matteo Berrettini – Alex de Minaur (6); Matteo Arnaldi – Andrey Rublev (13); Mattia Bellucci – Casper Ruud (12); Luca Nardi – Wu Yibing; Francesco Maestrelli – Terence Atmane.

Jasmine Paolini (7) – Aliaksandra Sasnovich; Elisabetta Cocciaretto – Julia Grabher.

IL VIAGGIO DEL TENNISTA

Su VareseNews trovate la rubrica che si intitola “Il viaggio del tennista”: è curata da Manuel Sgarella e la trovate CLICCANDO QUI.

TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI