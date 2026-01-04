Bocce: a Creva il primo “valico” dell’anno

Fa parte della storia della navigazione la ricerca del passaggio a nord ovest che la razza umana cercò per secoli, nella convinzione che fosse possibile il collegamento, all’estremo nord del pianeta, fra gli oceani Atlantico e Pacifico per facilitare gli scambi commerciali, altrimenti costretti dal Canale di Panama oppure, al sud, dal superamento del tempestoso Capo Horn all’estremità della Terra del Fuoco cilena. Fu il norvegese Roald Amudsen, nel 1906, a scoprire la sua esistenza: la sua percorribilità era certamente ostacolata dai ghiacci, ora, con le mutate condizioni climatiche, è aperto in condizioni naturali.

Ebbene a Creva, a Luino, hanno prospettato e realizzato una specie di passaggio a nord ovest, fra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con una gara libera, senza vincoli societari, a coppie. Si sarebbero dovute affrontare con il sistema a terzine per qualificare le due finaliste che si sarebbero affrontate con il tradizionale confronto ai 12 punti. Coppie imposte, A/C oppure B/B, B/C o C/C e inferiori, nell’ottica di non creare significativi squilibri categoriali fra i contendenti.

Premi in natura, atmosfera amichevole, ma non troppo, però, in partite inusuali, per le quali era consentito anche il rientro dopo una sconfitta con lo scopo di lasciare libero sfogo alla sempre dirompente voglia di giocare per esaltare lo sport delle bocce. Quindi, agli albori del nuovo anno, nel raccolto bocciodromo di Creva confluiscono le cinque coppie designate dalle eliminatorie, tre per la consueta terzina e due per una sfida incrociata andata/ritorno fra due coppie sorteggiate allo scopo.

In questa particolare sfida i favoriti Branchini Mirko e Tartaglia Nico, primeggiano senza sforzo nella prima partita contro Maletta/Segrada, nella seconda, invece, si trovano sotto per 9-6, sembra che tutto debba confluire nella sfida finale ai pallini, invece una mano sciagurata concede il recupero sul nove pari fino al logico esito finale.

Nella terzina che avrebbe dovuto designare l’altra coppia finalista, la competizione, pur aspra, propende verso l’eliminazione della coppia Oltolini Alessandro/Tartaglia Mario nella quale il Mario, fresco dimesso dall’ospedale, incontra qualche difficoltà a seguire le ottime prestazioni del compagno nell’accosto e, seppure con impennate notevoli, soccombono in entrambe le gare lasciando via libera al confronto fra Finali/Talarico e Colombaroli/Rossi.

Il Colombaroli, dismessa l’immagine di sindaco di Porto Valtravaglia e indossata quella dell’innamorato del gioco delle bocce, dopo alcune giocate di pregio, si confonde con il suo socio d’avventura, il Rossi, fresco trionfatore a Bedero in una gara regionale e pure campione sociale della medesima bocciofila.

Sbaglia tu che vedo di sbagliare anch’io, i due si fanno presto distanziare dal Finali, frequentatore casalingo e preciso puntista, e dal Talarico che non commette praticamente errori, non solo in bocciata, i quali non lasciano scampo agli esterrefatti avversari soccombenti con un punteggio che non ammette formulazioni di comodo: 12-4 il verdetto finale.

A questo punto l’attesa finale laurea il duo Branchini/Tartaglia che prevalgono per

12-7: ma è davvero importante? Per alcuni giorni, a cavallo fra la fine dell’anno e l’inizio del successivo, gravido di promesse e di speranze, a Creva si è vissuto un momento di sport senza vincoli, in completa libertà, sono mancati alcuni protagonisti che apparentemente si reputano

appartenenti a realtà definite lontane: non è vero, raggiungere Creva non è poi così arduo, è una frazione di Luino, cittadina incantevole che offre il suo fascino lacustre senza compromessi: è sufficiente che gli animi degli atleti siano disposti a lasciarsi affascinare!

PILLOLE DI BOCCE

07 gennaio 2026 – Monvallese – Inizio Campionati Provinciali – individuale

categoria B, terna categoria C.

07 gennaio 2026 – Ternatese – Inizio Campionati Provinciali – coppia categorie

A,B,C – individuale categoria B,C femminile.

10 gennaio 2026 – Ripresa Campionati a squadre.