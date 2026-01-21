Varese News

Bonus Pubblicità: in scadenza la conferma del credito d’imposta

Le imprese che hanno prenotato il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati nel 2025 devono inviare entro il 9 febbraio 2026 la dichiarazione sostitutiva che attesta la spesa sostenuta

Le imprese che hanno prenotato il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati nel 2025 devono inviare entro il 9 febbraio 2026 la dichiarazione sostitutiva che attesta la spesa sostenuta. La procedura è attiva dal 9 gennaio nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. L’adempimento è decisivo: senza l’invio della dichiarazione sostitutiva, il credito d’imposta richiesto in fase di prenotazione non può essere riconosciuto in via definitiva. (L’approfondimento sul tema è realizzato dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese)

Cos’è il bonus pubblicità e quali spese agevola

Il bonus pubblicità è un credito d’imposta pari al 75% degli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, sia cartacea sia online. Per accedere all’agevolazione è richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Restano escluse dall’incentivo le spese sostenute su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Prenotazione risorse e dichiarazione investimenti

La procedura del bonus pubblicità si articola in due fasi distinte. La prima è la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata ogni anno dal 1° al 31 marzo, che rappresenta una prenotazione delle risorse disponibili.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei richiedenti, indicando per ciascun soggetto il credito teoricamente spettante.

La seconda fase è la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con cui il beneficiario conferma l’ammontare effettivo delle spese sostenute nell’anno agevolato. È questo l’adempimento ora aperto.

Scadenze e modalità di invio per il 2026

Per il bonus pubblicità relativo agli investimenti 2025, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dalle ore 14:00 del 9 gennaio alle ore 24:00 del 9 febbraio 2026. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello di comunicazione e dichiarazione e le istruzioni per la compilazione, accessibili dall’area riservata.

Elenco ammessi e utilizzo del credito

Una volta concluse le verifiche, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica l’elenco dei soggetti ammessi, con l’indicazione dell’importo effettivamente riconosciuto a ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, utilizzando il codice tributo 6900.

Riferimenti normativi

La disciplina del bonus pubblicità è contenuta nell’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, come modificato dall’articolo 25-bis del decreto-legge 17/2022.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
