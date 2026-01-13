Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio ricorda i lavoratori della Ercole Comerio deportati nel 1944

Sabato 24 gennaio 2026 la città si stringe attorno alla memoria dei lavoratori. L’occasione è l’82° anniversario di quel tragico episodio. Oratrice ufficiale della giornata, l’onorevole Rosy Bindi

commemorazione deportazione comerio ercole 2023

Sabato 24 gennaio 2026 Busto Arsizio si stringe attorno alla memoria dei lavoratori deportati nel 1944 dalla Comerio Ercole. L’occasione è l’82° anniversario di quel tragico episodio, che verrà ricordato con una serie di iniziative pubbliche tra il Parco Comerio, il Cinema Teatro Manzoni e la chiesa di San Michele Arcangelo. (nella foto una passata edizione della commemorazione)

Il ricordo al Parco Comerio

Il programma si aprirà alle ore 15 presso il Parco Comunale “Comerio”, tra via Magenta e via Espinasse, dove si trova la lapide che ricorda la deportazione della Commissione Interna dello stabilimento. Qui è previsto un momento di raccoglimento con la posa delle corone. Gli studenti del Liceo Daniele Crespi accompagneranno la cerimonia con letture di brani.

Commemorazione civile al Teatro Manzoni

Alle 15.45 la commemorazione proseguirà al Cinema Teatro Manzoni, in via Calatafimi 5. Interverranno il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e l’oratrice ufficiale della giornata, l’onorevole Rosy Bindi.

Seguiranno momenti artistici curati dagli studenti degli istituti superiori della città: una rappresentazione teatrale del liceo delle scienze umane “Olga Fiorini” e l’esecuzione di brani musicali e danze a cura del liceo coreutico-musicale Pina Bausch.

Messa e cena conviviale

Alle 18.30, presso la chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo, sarà celebrata la Santa Messa solenne con la partecipazione del coro “Voci del Rosa”.

Chiuderà la giornata una cena conviviale alle ore 20, presso il ristorante “A Curti” di Sacconago, in viale dei Caduti 4. La partecipazione alla cena è su prenotazione.

La commemorazione è organizzata da Comerio Ercole S.p.A. e dall’associazione “Noi della Comerio Ercole 1885”, con il contributo di realtà storiche e civili del territorio, tra cui A.N.P.I., A.N.E.D., il Raggruppamento Patriottico Divisione “Alfredo Di Dio” e la Camera del Lavoro.

«Questo per noi è motivo di orgoglio – scrivono gli organizzatori – un modo per onorare i nostri martiri e trasmettere la nostra vicinanza ai loro familiari».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.