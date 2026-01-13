Busto Arsizio ricorda i lavoratori della Ercole Comerio deportati nel 1944
Sabato 24 gennaio 2026 la città si stringe attorno alla memoria dei lavoratori. L’occasione è l’82° anniversario di quel tragico episodio. Oratrice ufficiale della giornata, l’onorevole Rosy Bindi
Sabato 24 gennaio 2026 Busto Arsizio si stringe attorno alla memoria dei lavoratori deportati nel 1944 dalla Comerio Ercole. L’occasione è l’82° anniversario di quel tragico episodio, che verrà ricordato con una serie di iniziative pubbliche tra il Parco Comerio, il Cinema Teatro Manzoni e la chiesa di San Michele Arcangelo. (nella foto una passata edizione della commemorazione)
Il ricordo al Parco Comerio
Il programma si aprirà alle ore 15 presso il Parco Comunale “Comerio”, tra via Magenta e via Espinasse, dove si trova la lapide che ricorda la deportazione della Commissione Interna dello stabilimento. Qui è previsto un momento di raccoglimento con la posa delle corone. Gli studenti del Liceo Daniele Crespi accompagneranno la cerimonia con letture di brani.
Commemorazione civile al Teatro Manzoni
Alle 15.45 la commemorazione proseguirà al Cinema Teatro Manzoni, in via Calatafimi 5. Interverranno il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e l’oratrice ufficiale della giornata, l’onorevole Rosy Bindi.
Seguiranno momenti artistici curati dagli studenti degli istituti superiori della città: una rappresentazione teatrale del liceo delle scienze umane “Olga Fiorini” e l’esecuzione di brani musicali e danze a cura del liceo coreutico-musicale Pina Bausch.
Messa e cena conviviale
Alle 18.30, presso la chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo, sarà celebrata la Santa Messa solenne con la partecipazione del coro “Voci del Rosa”.
Chiuderà la giornata una cena conviviale alle ore 20, presso il ristorante “A Curti” di Sacconago, in viale dei Caduti 4. La partecipazione alla cena è su prenotazione.
La commemorazione è organizzata da Comerio Ercole S.p.A. e dall’associazione “Noi della Comerio Ercole 1885”, con il contributo di realtà storiche e civili del territorio, tra cui A.N.P.I., A.N.E.D., il Raggruppamento Patriottico Divisione “Alfredo Di Dio” e la Camera del Lavoro.
«Questo per noi è motivo di orgoglio – scrivono gli organizzatori – un modo per onorare i nostri martiri e trasmettere la nostra vicinanza ai loro familiari».
