Cadono calcinatcci dalla scuola Marconi: vigili del fuoco in azione a Bizzozero nella mattinata
L'operazione di messa in sicurezza, avvenuta martedì 6 gennaio, ha reso necessario bloccare la circolazione. Gli automobilisti possono deviare su via Carletto Ferrari e via Conte Verde
(Foto dal gruppo Bizzozero e Bizzozeresi)
Chiusura temporanea questa mattina per via Adriatico a Varese: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un problema di distacco di calcinacci dal tetto della palestra della scuola Marconi.
L’operazione di messa in sicurezza, avvenuta martedì 6 gennaio, ha reso necessario bloccare la circolazione. Gli automobilisti possono deviare su via Carletto Ferrari e via Conte Verde.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.