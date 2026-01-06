Varese News

Varese Laghi

Cadono calcinatcci dalla scuola Marconi: vigili del fuoco in azione a Bizzozero nella mattinata

L'operazione di messa in sicurezza, avvenuta martedì 6 gennaio, ha reso necessario bloccare la circolazione. Gli automobilisti possono deviare su via Carletto Ferrari e via Conte Verde

Calcinacci alla scuola Marconi di Bizzozero, varese

(Foto dal gruppo Bizzozero e Bizzozeresi)
Chiusura temporanea questa mattina per via Adriatico a Varese: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un problema di distacco di calcinacci dal tetto della palestra della scuola Marconi.

L’operazione di messa in sicurezza, avvenuta martedì 6 gennaio, ha reso necessario bloccare la circolazione. Gli automobilisti possono deviare su via Carletto Ferrari e via Conte Verde.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.