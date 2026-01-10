Varese News

Castellanzese e Asmini: una storia che continua

Il direttore sportivo neroverde confermato anche per la prossima stagione: “Un uomo leale, un’amicizia che dura da 47 anni”

Il legame tra la Castellanzese e il suo direttore sportivo Salvatore Asmini è destinato a proseguire anche nella prossima stagione. Una relazione che va ben oltre il campo da gioco e che affonda le radici in una lunga amicizia personale, come confermato dal presidente Alberto Affetti: «È con grande soddisfazione e piacere che confermo la continuità del rapporto di collaborazione con il nostro Direttore Sportivo Salvatore Asmini per la prossima stagione sportiva. Salvatore è un professionista competente, un uomo onesto, dal carattere molto particolare, a volte ruvido, ma sempre leale. A lui mi lega un’amicizia che dura ormai da quarantasette anni».

Asmini è da oltre un decennio un punto di riferimento assoluto per i colori neroverdi, in una società che ha saputo consolidarsi nel tempo grazie anche alla stabilità della propria dirigenza sportiva.

Affetti ha poi sottolineato gli obiettivi per il presente, senza perdere di vista il cammino attuale: «L’obiettivo è chiudere al meglio il campionato, cercando buoni risultati nonostante la difficile situazione infortuni che sta condizionando il percorso della squadra. È il momento di fare quadrato tutti insieme, dai giocatori allo staff tecnico fino ai tifosi, per chiudere la stagione nella migliore posizione possibile».

Una conferma che sa di fiducia e continuità per la Castellanzese, con lo sguardo rivolto al futuro ma ben ancorato ai valori che hanno costruito la storia recente del club.

10 Gennaio 2026
